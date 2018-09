Sería padre estar en 2022 pero mi ilusión es otra: Ferretti

Houston, Texas – El discurso de Ricardo ha ido cambiando conforme pasan los días en Selección Mexicana, pero no deja de pensar también en sus Tigres, club al que tiene dirigiendo por más de ocho años.

El estratega confesó que “sería padre” estar en el banquillo del Tricolor en la próxima Copa del Mundo, pero reiteró que por ahora su compromiso es otro y este se encuentra con los felinos en la Liga MX.

“El 2022 pudiera ser y para el 2026 ya estaría muy viejito. Pocos tienen esta lealtad en el futbol mexicano, yo tengo 11 años en Tigres y por eso es el agradecimiento y lealtad. Sería padre pero no es mi gran ilusión, esa ilusión es estar con mi equipo y hay muchos entrenadores capaces para hacer esta labor, de eso estoy seguro”, comentó en la conferencia de prensa.

Ferretti aseveró que el próximo entrenador que se haga cargo de la Selección debe tener como principal perfil el ser un formador de jóvenes para que le siga dando continuidad al trabajo de la mayoría de los jugadores que al día de hoy se encuentra a vísperas de medirse frente a Uruguay en el primer amistoso después de Rusia 2018.

“Los jóvenes no deben esperar, ellos deben saber qué mejorar y si viene con un entrenador que los ayude y se preocupe por ellos no sería nada descabellado que muchos estén donde se encuentra Raul (Europa)”, indicó.

“Yo los veo en el Mundial de 2022 y en el de 2026 porque son jóvenes con talento y con hambre de hacer las cosas bien y de querer así que yo los veo siguiendo con su preparación en los equipos para que esto pueda suceder y hay mucho que aprender, y hay que ver quién los va a enseñar porque para hacerlo debes tener un buen talento para enseñarlos”.

El Tuca volvió a dar señales de que mientras él esté al frente de manera interina no habrá en la lista jugadores que por edad no puedan llegar en plenitud a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Aquí esta el futuro en estos jugadores, la Copa Oro será en un año y estos jóvenes ya deberán tener una gran experiencia y ojalá sean tomados en cuenta, nadie es eterno y si tenemos el pensamiento en 2022 creo que debemos empezar a ver a estos jóvenes para este futuro y darles la oportunidad de que jueguen tanto en sus equipos como en la Selección y si ellos mantienen ese nivel van a seguir viniendo”.