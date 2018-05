Sí hay condiciones económicas para subir el salario mínimo: Coparmex

Ciudad de México. Si hay condiciones económicas para aumentar el salario mínimo general a 98.15 pesos, insistió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo empresarial que calificó de injustificados los argumentos del gobierno federal para no hacer un incremento.

Luego de que el pasado lunes, la Comisión de Salarios Mínimos (Conasami) determinó no continuar con la revisión del aumento al minisalario porque la economía del país enfrenta factores de riesgo considerables, Gustavo de Hoyos Walther, presidente del sindicato patronal, comentó que si hay condiciones para que el minisalario pase de 88.36 pesos como quedó en noviembre a 98.15 pesos, cifra con la que se alcanzaría la línea de bienestar fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Recordó que a finales de abril la Coparmex solicitó a la Comisión revisar el salario mínimo general, como se acordó hacer en noviembre de 2017, cuando se incrementó bajo un esquema mixto, es decir, 5.00 pesos a través de un Monto Independiente de Recuperación (sólo para el minisalario) y 3.9 por ciento, el cual también incluyó a todos los salarios mínimos generales.

De Hoyos Walther sostuvo que los argumentos de la Conasami –la prudencia frente a factores de riesgo que enfrenta la economía del país que pueden “descarrilar las tendencias inerciales positivas del crecimiento económico, el empleo y la inflación”– son injustificables.

Indicó que la posible afectación a la inflación ya no existe, pues desde que inició el año se ha acercado al objetivo del Banco de México (3 por ciento +/- 1 por ciento) y prueba de ello es que en abril fue de 4.55 puntos porcentuales.

Agregó que si bien no es justificable el argumento de un posible impacto al proceso electoral que vive México, pues son temas separados, tampoco relacionar el aumento del minisalario con el posible cierre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues el tema no se discute en las mesas de negociación, aunque sindicatos de Estados Unidos y Canadá si han señalado las bajas percepciones salariales del país, por considerarlas desleales.

Comentó que no es claro cómo es que se toman las decisiones, pues sea mayor o menor la inflación, ha sido improcedente un aumento salarial, por lo que urgió a la refundación de la Conasami. Agregó que sus procedimientos barrocos y opacos resultan en decisiones furtivas y no son propios de un órgano del Estado mexicano, la mayoría de los cuales, sesiona en público para dar a conocer sus resoluciones.

Destalló que faltan procesos básicos, por lo que en muchas ocasiones no está definidos los procesos al interior de la Comisión.

Afirmó que tampoco quedan claros cuáles son los fundamentos que toma en cuenta el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues parecen ser afirmaciones de carácter dogmártico.

Lamentó de nueva cuenta dicha decisión que calificó como infortunada, pues interrumpe el proceso de evaluación iniciado en 2017. Adelantó que la Coparmex revisará datos de dos meses más para saber si de nueva cuenta solicita a la a Conasami otras revisión.