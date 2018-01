Si llega a la presidencia, AMLO convencerá a Trump de mantener TLCAN

Agencias

Chemax, Yuc. El precandidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cuando sea presidente de México convencerá a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener el Tratado de Libre Comercio, no cerrar la frontera y tiene que haber una política fiscal que favorezca la inversión en México y Estados Unidos.

Durante su discurso ante cientos de personas en el municipio oriental de Chemax, en la frontera de Yucatán con Quintana Roo, dijo que no es un sueño, ni un invento sacar de la pobreza al pueblo de México. Hay de todo en el querido país: oro, plata, cobre y un pueblo trabajador; un ejemplo claro es el pueblo maya. Posteriormente, el precandidato visitó el municipio de Tizimín para dar por culminada su estadía en Yucatán

En el tema de seguridad, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, logró disminuir los índices delictivos.

Dijo: “hay quienes no creen que en tres años se logren bajar los índices delictivos en México pero yo no soy ni (Felipe) Calderón, ni (Enrique) Peña; ellos llevan bastante tiempo y no han podido”.

“Ellos no tienen ninguna experiencia y además no les ha importado el problema de la inseguridad y la violencia como algo que le preocupa al pueblo de México”, sostuvo.

En su último día –de un total de cuatro- de visita por la entidad, López Obrador informó que mañana jueves anunciará a la persona que será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a los integrantes del consejo Asesor para lograr la Paz y el plan general para combatir la inseguridad en el país.

Sostuvo que “los integrantes de la mafia del poder están muy nerviosos” y por eso lo atacan un día sí y el otro también.

Sobre los incrementos a inicio de 2018, López Obrador externó que el gobierno hizo mal en aumentar los precios de las gasolinas: “el gasolinazo fue un mal precedente, y ahora se quieren lavar las manos diciendo que son los dueños de las gasolinerías los que aumentan los precios”. Señaló que ante el aumento en las tarifas de las gasolinas, se tienen que considerar que pagan impuestos altos por las gasolinas y que además dejaron muy alto el precio.

Dijo que no se vale que el gobierno le eche la culpa a los gasolineros, porque quien es el responsable de fijar los precios a las gasolinas es el gobierno, tiene que ver mucho con la ley de ingresos que se aprueba año con año.

“En la Ley de Ingresos del 2018 se contemplaron los aumentos, como el de las tarifas de las gasolinas y el precio de las tortillas; el responsable es el gobierno, no es un asunto de la iniciativa privada”, destacó.