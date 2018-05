Si no es margarita no es nadie

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los seguidores del proyecto de Margarita Zavala en Chiapas, no van a participar a favor de ninguna otra candidatura; ellos están abiertos para votar por quien así lo consideren o abstenerse, planteó el coordinador estatal, Carlos Raymundo Toledo.

El entrevistado, dejó en claro que está en esta posición, porque ellos están claros que la única opción, es y será siempre Margarita Zavala, sin embargo, las condiciones no se dieron por diversos motivos, entre ellos la falta de equidad, hubo atajos para impedir su crecimiento.

La molestia existe, porque era la única mujer que tenía la oportunidad de conviertirse en la primera mujer presidenta del país, con un proyecto real para el pueblo mexicano, sin embargo se le truncó desde todas las arístas para no permitir que ella, pudiera contender realmente.

La falta de recursos, medios de publicidad, entre otros aspectos, impidieron enviar el mensaje como se debía; el retirrse significa que ellos no quieren ser los que obstruyeron el paso a la democracia, por el contrario, lo que se desea es caminar por el bien de México.

Raymundo Toledo, dijo que él si dará su voto como cualquier ciudadano, no ha definido por quien y el resto del equipo, hará lo que considere propicio, así que en ese sentido será reiteró a criterio propio el que se decida si se vota o no, por una u otra opción de las que se encuentran ahora.

Los motivos del fin de su candidatura serán explicados la noche de este miércoles en el programa Tercer Grado transmitido por Televisa a las 23:00 horas, de acuerdo con el periodista Joaquín López Dóriga.

“Retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política pero también para dejar el libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión en esta difícil contienda”, concluyó.