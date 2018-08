Sigue abierta la investigación por muerte de alumno en la “Mactu”

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 de agosto (El Estado).-Felipe Neri León Aragón, Fiscal del Distrito Metropolitano de la Fiscalía General del Estado (FGE), puntualizó que sigue abierta la investigación para dar con otros responsables de la muerte de un estudiante en la escuela Normal Rural Mactumactzá, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

Semanas atrás se dio a conocer que el joven perdió la vida por una supuesta “novatada”, que consistía en hacer ejercicios pesados; los reportes médicos mostraron un problema renal por deshidratación.

Aclaró que la FGE no tiene la intención de hacer guerra sucia en contra de nadie, lo único que harán es cumplir la Ley, “no se permitirá la impunidad y se debe respetar el Estado de Derecho”, dijo.

El funcionario estatal insistió en que los trabajos continúan y, en el caso de que encuentren pruebas en contra del Consejo Estudiantil, también serán sancionados.

Dijo que hay un periodo de seis meses para que la Fiscalía aporte más elementos a la investigación; en su momento, los responsables serían llamados ante el Juez de Control.

León Aragón comentó que, una vez que el director de la escuela ha sido vinculado a proceso, esto servirá como experiencia para que estos tratos, mecanismos o inducción en la Mactumactzá ya no se realicen.

Explicó que dicha persona no tiene ningún tipo de beneficio, porque la acción realizada está comprendida como un delito que se persiguen con prisión preventiva oficiosa.

El director está acusado por homicidio y homicidio en grado de tentativa. “Los delitos no solamente se dan por acción, también son por omisión; creemos y estamos seguros que él al no haber intervenido con la responsabilidad (…) participó en el hecho”, complementó.

Es importante mencionar que, después de la muerte del estudiante de nuevo ingreso, también se confirmó que cinco alumnos más se encuentran afectados de salud a causa de estas “novatadas”.