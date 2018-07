Sigue negocio al interior de la tesorería de TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El negocio del ayuntamiento está también en el cierre de la avenida principal de Tuxtla, dando paso a ambulantes y puestos semi fijos, para que vendan productos chatarra y ensucien las banquetas con popo y pipi de perros, el cual no se reporta a las arcas.

Los permisos que se dan, es para que estas personas estén vendiendo y no se les acerque aquellos que, por verdadera necesidad, se ponen a vender frutas, aguas frescas, comida y otros, por las calles, ya que se autoriza que los domingos sea para un sector en particular.

Esto ha traído como consecuencia, molestia; pues los automovilistas dicen que no hay razón de darle prioridad a unos perros y a los ambulantes como puestos semi fijos, para atrasar e interrumpir el paso de a quienes si tienen necesidad de transitar por esta vía.

Otros más, como los ambulantes, indicaron que ellos son indígenas y gente pobre, por eso se les van encima los fiscales, quienes solo quieren golpearlos, les roban sus mercancías y ellos quedan igual de pobres, ese dinero les sirve para la comida diaria de su familia.

En tanto los comerciantes que están en locales, dijeron que no ven que les llegue ventas a los que están semi instalados, ni tampoco les ayuda a ellos, porque la gente no quiere caminar, todo lo hace de manera cómoda, por lo tanto, también es un perjuicio para ellos.

Finalmente, los animales que los hacen correr por la Central, terminan ensuciando y otros más, han intentado pelearse, lo que causa temor en algunos trabajadores de los comercios, ya que intentan ingresar a sus locales, poniendo en riesgo dicen, su integridad y las cosas que venden.