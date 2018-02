Siguen en el olvido familias damnificadas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – A cinco meses del movimiento sísmico, algunas viviendas en la capital continúan en condiciones deplorables, como ocurre en la colonia El Bosque, donde se mantienen viviendo en el patio bajo la intemperie, con los riesgos que esto implica.

Rosa Isela Muñoz, dijo que acudió al ayuntamiento capitalino, le hicieron llenar formatos por tres ocasiones, en la primera se dijo que recibiría todo el apoyo a través de BANSEFI, sin embargo, les extraviaron sus documentos, fotografías y ella no sabía que hacer, finalmente le informaron que los tiempos habían pasado.

La señora que vive junto a sus hijas dice que no es posible que el gobierno municipal, estatal y federal, se aprovechen de ellos, porque ahora que están con lo del voto, ya se han acercado para decirle que le van a apoyar, pero ella siente que es burla y eso no se vale insistió.

Por lo que respeta a su vivienda, reconoce que empezó ahora a tirar una pared y parte del repello, porque estaba muy débil y eso puede ocasionar un problema para ellas, ya que sigue pasando temblores, y tiene miedo de que caiga, sobre todo porque son gente pobre.

La versión de los colonos es que ellos han apoyado con lo que pueden a quienes están en esta situación, sin embargo, esto no alcanza, finalmente, la vivienda es una de las más afectadas, otras más, solo son detalles, como repello y alguna que otra pared lacrada por pequeños espacios.

En el centro de la capital, se ha observado que muchas viviendas han tenido que permanecer cerradas, de igual forma, no tuvieron el apoyo del municipio y de la SEDATU, por ende, decidieron ponerlas a remate, hoy estas personas las venden como terreno y no como vivienda.

Algunos grupos religiosos se acercaron, pero finalmente dejaron de asistir luego de un par de ocasiones, para finalmente, solo contar con lo que los vecinos aportan y lo que ganan sus hijas por lavar, planchar, cuidar niños y hasta hacer el aseo de la vivienda donde trabajan.

Finalmente, el número de viviendas de acuerdo con Instituto de la Vivienda del gobierno del Estado se trabaja aún, por lo que no es Tuxtla la que más problemas tiene, sino en aquellas que están en Cintalapa y Tonalá, dando prioridad en estas partes, pero no se descuida otras ciudades.