Siguen reclamando el pago de salarios, docentes Telebachillerato

Luis Ruiz/ASICh

Los profesores de Telebachillerato se volvieron a manifestar en la Torre Chiapas, pero sus voceros, entre ellos Cristian y Carlos Joel Ruiz Espinosa no quisieron proporcionar la información.

Un grupo de aproximadamente todo 40 docentes se plantaron en la Torre, sin tener éxito, y los mencionados voceros los llevaron al Palacio de Gobierno a eso de las tres de la tarde.

Cabe señalar que se manifiestaron de manera pacífica, no obstruyeron ningún acceso, únicamente exhibieron sus cartulinas con consignas, todo así por indicaciones de los llamados voceros.

No obstante, de manera individual uno de los afectados sostuvo que exigen el cumplimiento de pago, correspondiente al cicló escolar 2016-2017.

Dijo que quienes los encabezan (voceros como se hacen llamar), según ellos el contacto lo tienen con el departamento de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación, específicamente con Javier Morales Solis de la Secretaria de Educación, pero tiene varios días que no les contesta ni lo localizan.

Ahora buscaban atención del Secretario de Hacienda, ya que en Educación les dijeron que Hacienda cambió la modalidad de pagos. ASICh