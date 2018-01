Siguen sin lograr les pague el gobierno de MVC salarios y aguinaldos, profesores idóneos

Luis Ruiz/ASICh

Profesores idóneos llevan 8 días manifestándose de manera pacífica, derivado a la poca seriedad de las autoridades del estado para resolver las demandas que son adeudos de más de tres meses de sueldo, aguinaldo y bonos.

Son de diferentes niveles como es educación física, preescolar, primaria, secundaria, telesecundarias y educación especial, quienes esperan que los secretarios de Educación, Hacienda y otros resuelvan esta situación.

Este miércoles tuvieron una reunión con Eduardo Velázquez Hernández, subsecretario de Educación estatal, pero sin obtener resultados favorables, no les aseguraron cuando podrían depositarles sus quincenas.

Lo único, el subsecretario de educación estatal se compromete a que llevará ante la Secretaría de Hacienda una propuesta para que se les pueda otorgar una cantidad o gestionar algún recurso para ellos. Para este jueves se espera vuelvan a reunirse.

Erick Ruiz Alegría, vocero de los docentes, sostuvo que no retornarán a las aulas en las comunidades, hasta que nos les paguen, ya que no tienen recursos para trabajar; seguirán en pie de lucha.

La cantidad que el gobierno de Manuel Velasco adeuda a estos profesores asciende a 26 millones 950 mil pesos, solo por las quincenas, no contando aguinaldos y bonos, que en suma son entre 40 a 50 millones de pesos. ASICh