Sin casos y sin circulación del virus de sarampión en Chiapas: Secretaría de Salud

La vacuna es el principal método de prevención

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – La Secretaría de Salud de Chiapas dio a conocer que desde el año 1993 no se tienen casos de sarampión en la entidad y está totalmente descartada la circulación del virus.

Al respecto, la subdirectora de Epidemiología, Leticia Jarquin Estrada, rememoró que en Chiapas hubo un brote en 1989-1990 y que a partir de ello se implementó un sistema de vigilancia epidemiológica que permite identificar, notificar, estudiar y aplicar una serie de actividades para tener la información necesaria a fin de mantener a la población en permanente monitoreo.

“Desde 1990 que se tuvo el brote se implementó el sistema de vacunación con mucha mayor especificidad y se empieza a vacunar a niñas y niños de seis años de edad, cuando anteriormente sólo se vacunaba a los de un año, se refuerza y nos ha dado un éxito tremendo, que desde 1993 no tenemos casos de sarampión en Chiapas”, afirmó.

La funcionaria estatal recalcó que la vacuna es el principal método de prevención y blindaje, de ahí que en el esquema básico de vacunación se incluyan las vacunas SR y SRP contra el sarampión, dosis que se aplican a niños de un año de edad, con un refuerzo a los seis años, y a las mujeres embarazadas se les administra en el transcurso de la gestación.

Señaló que el sarampión es una enfermedad causada por un virus que se presenta normalmente en niños y se manifiesta por fiebre, tos, inflamación de la mucosa de la nariz, erupciones de la piel y conjuntivitis.

Jarquin Estrada abundó que desde 1996 no se tenía registro de casos en la República Mexicana. De hecho, en el año 2015 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) evaluó a la región de las Américas y reconoció que está libre de casos de sarampión. Sin embargo, a nivel mundial sí persiste esta enfermedad.

Respecto a los casos detectados en la Ciudad de México, precisó que se trata de casos importados dado que en el país no se tiene la circulación del virus, por lo que no se puede hablar de casos autóctonos.

Puntualizó que el sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo y las campañas de vacunación continúan, así como la búsqueda de todas las enfermedades exantemáticas, para detectar cualquier caso.

La Secretaría de Salud invita a la ciudadanía para que acuda a los centros de salud a la aplicación de la vacuna contra el sarampión en la población objetivo, la cual es gratuita.