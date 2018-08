Sin clases por falta de aulas

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 27 de agosto del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Padres de familia de la Escuela Primaria Juan Benavides de Tuxtla Gutiérrez dan a conocer que los alumnos se encuentran sin clases, pues la pérdida en el sismo fue total y hasta el momento no existe avances en la reconstrucción.

Jesús Cárdenas, presidente del Comité de Padres de Familia, dio a conocer que tras la determinación de la demolición de la escuela por los graves daños, la Secretaría de Educación determinó que los alumnos recibirían clases en otra escuela cercana, la Camilo Pintado.

Sin embargo la institución dio a conocer recientemente a los padres de familia de la Juan Benavides que ya no pueden prestar más el espacio en esta institución.

Por esta situación en la que desde el inicio del ciclo escolar, la plantilla de alumnos de la escuela ha disminuido considerablemente.

“Se ha vuelto un problema pues también la escuela Camilo Pintado inició con la reconstrucción de algunas áreas, además de que enviaron un documento firmado señalando que los alumnos de la Juan Benavides atentó contra la infraestructura, causando daños a la institución”, precisaron.

Al acudir ante las autoridades para pedir una respuesta, fueron notificados que no tenían conocimiento del caso, por lo que a la segunda semana de haber iniciado las clases están en la incertidumbre, sobre dónde serán reubicados los menores.

Mientas tanto la reconstrucción de la escuela va demasiado lento, pues inició apenas el pasado 22 de agosto y tiene una fecha de entrega de mediados de febrero.

Por ello piden a las autoridades educativas y del INIFECH para que apresuren la reconstrucción de la escuela, y de manera paliativa sean reubicados en otro espacio para que los cerca de 380 alumnos no se atrasen en sus actividades educativas.