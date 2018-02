Sin control la recolección de basura en Tuxtla

Todo parece indicar que el Ayuntamiento capitalino no estaba preparado para hacer frente a una contingencia de extrema urgencia, como es el caso de la recolección de basura en toda la capital chiapaneca, debido a que la autoridad local no cuenta con la infraestructura necesaria para resolver la situación que cada día se torna más grave, debido a los focos de infección que pueden brotar, tras la clausura que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales (FEPADA) y la Procuraduría Ambiental de Chiapas, hicieran en contra del relleno sanitario a cargo de la empresa Proactiva-Veolia.

Desde hace más de diez años, las administraciones anteriores no previeron que la situación empeoraría debido al mal manejo en los residuos que la empresa Proactiva-Veolia empezó a realizar en el sitio donde fue establecido el relleno sanitario, y que comenzaron con la contaminación de los mantos freáticos y grandes extensiones de terreno de propiedad privada, como el caso del predio San Martín Mujular, propiedad del señor Héctor Montesinos.

Sin embargo, al permitir que la empresa hiciera y deshiciera a su antojo en cuanto a la recolección de basura en la capital chiapaneca, las administraciones municipales supuestamente no previeron que la justicia llamaría a cuentas a la contaminadora Proactiva-Veolia, y se quedaron sin camiones recolectores y sin un sitio donde poder acumular la basura y los residuos, mientras que las autoridades resuelven la situación jurídica del relleno sanitario.

Por lo pronto, habitantes de la Delegación Terán y colonias aledañas, ha comenzado a arrojar su basura y desperdicios en unos terrenos ubicados al lado sur poniente de ese lugar, donde ya se pueden observar varias toneladas de basura acumulada en tan solo unas horas.

Las calles de la capital poco a poco van quedando casi bloqueadas por la acumulación de basura, principalmente en las áreas de los mercados públicos, amén de la poco responsable actitud de la mayoría de los ciudadanos tuxtlecos que en lugar de buscar un sitio donde llevar sus basura, la arrojan a los canales y arroyos secos, así como en caminos vecinales.

La reacción de la ciudadanía cada vez se torna más violenta, y por lo pronto, ya comenzaron a llevar sus desperdicios hasta unos terrenos que se localizan sobre la 1ª. Sur, a la altura de la 6ª. Poniente de la Delegación Terán, el cual se ha convertido de la noche a la mañana en una especie de relleno sanitario, sin que la autoridad municipal tenga la capacidad para implementar un Plan Emergente y buscar alternativas de solución al problema de la basura en la capital chiapaneca.