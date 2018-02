Sin presupuesto difícilmente se erradicará la violencia en contra de las mujeres

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 22 de febrero (El Estado).-La erradicación de la violencia hacia las mujeres seguirá siendo complicada mientras no exista un presupuesto destinado para tales acciones, pero sobre todo, mientras no exista el interés en el tema por parte de los hombres y las mujeres que aspiran a ocupar cargos de decisión dentro de la función pública, destacó Gely Pacheco, de Voces Feministas.

Dijo que en la actualidad quienes están involucradas en el tema de la protección, los derechos y el cuidado de las mujeres, han buscado las formas de ir sobrellevando la indiferencia con la que son tratadas, por lo que consideró necesario el trabajo conjunto de la sociedad y las autoridades.

“Hay un esfuerzo con las compañeras que están en algunas instituciones trabajando para sacar acciones y proteger a las mujeres (…) creo también que poco se podrá hacer si el gobierno del estado ya se va y nunca mandó al Congreso una iniciativa de presupuesto para las mujeres”, dijo.

Hoy, dijo que es necesario que las y los candidatos interesados en cualquier puesto de elección popular analicen su agenda e incluyan (verdaderamente) a las mujeres.

Por otra parte, habló del temor que mantiene en incertidumbre a la sociedad respecto a la inseguridad que se percibe al utilizar una unidad del transporte público, especialmente en la modalidad de taxi.

“Lamentablemente la violencia es generalizada, estamos viviendo una cultura de la naturalización de la violencia y si como sociedad no nos involucramos no se podrá cambiar; si no comenzamos previniendo la violencia desde el hogar, la escuela, la cultura…”

Reiteró que las instituciones podrán estar emitiendo acciones para erradicar la violencia, pero si no existe la participación social difícilmente se podrá combatir este problema que en muchos casos ha terminado con la vida de las mujeres.