Sin resolverse invasión en Loma Larga en Tuxtla, podría darse enfrentamiento

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 17 de septiembre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Decenas de habitantes del predio Loma Larga Las Brisas ubicado en el extremo oriente de Tuxtla; exigen de nueva cuenta a las autoridades municipales y estatales realizar el desalojo del grupo que se ha posesionado de 490 lotes de terreno.

Señalaron como responsables a personal del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).

Durante la manifestación este lunes en el parque central de Tuxtla, sentenciando que podrían ellos mismos sacar a los invasores si persiste la omisión de las autoridades.

Los denunciantes recordaron que este tema ya dejó un muerto el pasado mes de julio cuando un propietario de los predios enfrentó a los invasores.

“Necesitamos que nos den una fecha para el desalojo, que no nos den largas y así poder tener la certeza que los terrenos nos van a ser devueltos a nosotros, los legítimos dueños. Queremos advertir además que los invasores son como 180, mientras que nosotros somos casi 500 afectados, no queremos sacarlos por la fuerza pero si no tenemos otra opción, lo haremos”, sentenciaron.

Recalcaron que buscan justicia, no hacer justicia por propia mano “tenemos los documentos, hemos agotado todas las instancias legales pero no nos hacen caso, hemos hecho lo necesario”.

Lamentaron que las autoridades en general tarden en su actuación, por lo que esperan que no sea demasiado tarde para que se tome cartas en el asunto, o cuando ya existan muertos por el tema.

Por último responsabilizaron a las autoridades de lo que pueda pasar por este tema “pareciera que están protegiendo a los invasores y eso no se vale, el tema es urgente de atender antes de que se dé una tragedia”.