Sin respuesta del estado los transportistas en plantón en el centro de Tuxtla

Rodolfo Flores

Agencia ReporteCiudadano, 13 de marzo del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Ever Roblero Santizo, Secretario de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach) expuso que a una semana de haber instalado el plantón indefinido y huelga de hambre en el centro de Tuxtla, las autoridades estatales han hecho caso omiso al caso.

Y es que a pesar de la huelga de hambre la huelga sostenida por integrantes de la Coestrach, la Secretaría de Transportes del Estado sigue sin dar una solución favorable a las demandas del sector por lo que esta huelga seguirá de manera indefinida hasta que se llegue a un acuerdo.

“El lunes Hernán Cancino Dilma y Francisco Gutiérrez de la O quienes estaban en esta huelga de hambre fueron trasladados a la Cruz Roja Municipal para brindarles atención médica ya que presentaban signos de deshidratación por la falta de alimento, los huelguistas ya fueron dados de alta y se encuentran en sus hogares recibiendo el tratamiento adecuado para su pronta recuperación”, indicó Roblero Santizo.

En éste sentido agregó que en su lugar otros dos integrantes de la Coestrach se unieron a la huelga de hambre y así seguirán turnándose de dos en dos hasta que la salud aguante para exigir solución a sus demandas.

“La Cruz Roja Municipal a estado al pendiente de la salud de los huelguistas pero no cuentan con un médico de cabecera que este monitoreando la salud de los mismos para llevar un control más exacto y no tener que solicitar los servicios de la institución cuándo los huelguistas ya están en un estado crítico”, manifestó.

Comentó además que ellos no pueden negar la presencia de actores corruptos ya que existen fuertes rumores sobre ello pero tampoco pueden asegurarlo ya que no tienen las pruebas contundentes.

“No hemos podido llegar a un acuerdo favorable con la Secretaría de Transporte en las demandas del alto al pirataje y la entrega pública de concesiones a integrantes de la Coestrach que llevan más de 20 años en servicio”, lamentó.

Por lo que adelantó que continuarán el plantón frente al Palacio de Gobierno y la huelga de hambre hasta que tengan una respuesta favorable por parte de las autoridades del transporte.