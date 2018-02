Sin separarse del cargo y sin cuentas públicas liberadas habrá reelección en Chiapas

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 25 de febrero (El Estado).- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó que los diputados locales y presidentes municipales del estado de Chiapas podrán no separarse del cargo para reelegirse, además de que los segundos podrán contender sin presentar sus cuentas públicas liberadas.

Así fue dado a conocer luego de que se debatiera el punto número 24 de la orden del día de la Sesión Extraordinaria llevada a cabo este sábado 24 de febrero, mediante el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por el que, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente TEECH/JDC/056/2017 y su acumulado TEECH/JDC/057/2017, y a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se modifican los Lineamientos que regulan el procedimiento de elección consecutiva y/o reelección a los cargos de Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento, para el proceso local ordinario 2017/2018, aprobados mediante diverso IEPC/CG-A/058/2017.

En este sentido, el consejero electoral Manuel Jiménez Dorantes explicó que este Acuerdo va en el sentido de lo ordenado por el Tribunal Electoral local respecto a la reelección de legisladores y alcaldes.

“En primer lugar no será necesario retirarse del cargo que ejercen para poder participar como aspirante nuevamente al cargo que están ejerciendo. En segundo lugar, hay que tener claro que el propio Tribunal dejó a un lado el tema del cumplimiento de la Cuenta Pública que exigía el anterior lineamiento. Por lo que ese requisito ya no será un obstáculo para poder participar en una elección consecutiva. Y finalmente, algo muy importante, que les reitero, desde esta mesa y que creo que todos los consejeros reiteramos, eso lleva consecuentemente a aquellos que van a participar en elección consecutiva, a que cumplan irrestrictamente, puntualmente y sin excusa alguna, las obligaciones constitucionales en materia de ejercicio de recursos públicos para las propagandas que van a hacer al respecto, porque eso puede incurrir evidentemente en sanciones correspondientes”, expuso el consejero electoral.

El funcionario del IEPC solicitó que se pudiera hacer la unificación de un texto único de estos Lineamientos para que la ciudadanía pueda consultarlos de manera única en un solo documento y no en las diversas reformas.

Momentos después, se realizó la votación correspondiente, votándose el Acuerdo por unanimidad por parte de los consejeros electorales del Órgano Público Local Electoral del estado de Chiapas.