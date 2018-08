Smapa a paro laboral, plantilla exige mejores condiciones laborales

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 8 de agosto del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Decenas de trabajadores del Smapa en Tuxtla se declararon en paro laboral este miércoles ante la falta de condiciones laborales.

Los inconformes se concentraron en las oficinas ubicadas en la Cuarta Oriente y 20 Sur, para denunciar el mal desempeño de Jhonatán Díaz, director administrativo del organismo por su falta de gestión.

En este panorama señalaron que los empleados de todas las áreas del Smapa no cuentan con servicios de salud dignos, y los que hay son deficientes además de no contemplar a los familiares.

“Desde hace tiempo no contamos con los insumos para nuestro trabajo, no recibimos uniformes, materiales. Por eso nos reclama la ciudadanía de que únicamente acudimos a romper calles y es cierto, no hay material para realizar los trabajos”, expresaron.

Cabe destacar que Jonathan Díaz dejó este mismo miércoles la Dirección del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) por lo que Carlos Molano Robles, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, nombró a Erwin Rabasa Suárez como nuevo director del organismo.

En este sentido los trabajadores expresaron que continuarán con las exigencias de las mejoras en las condiciones laborales, que en cada administración municipal y de la dependencia van empeorando.