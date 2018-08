SMAPA da la cara por Tuxtla reconocen

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Vecinos de la colonia Emiliano Zapata, ubicada a la altura de la 9ª sur y calzada caminera Samuel León Brindis, en la zona sur oriente de la capital chiapaneca, reconocieron la agilidad del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) para resolver los problemas.

Ellos presentaron afectación por aguas negras que se filtraron al interior de por lo menos 10 viviendas, desde hace unos seis días, sin que fueran atendidos por parte del gobierno municipal, para solucionar este problema que les afecta grandemente.

Sin embargo, luego del cambio de dirección en el SMAPA Tuxtla, las cosas cambiaron, hoy cualquier queja que se presente, rápidamente son atendidos, lo que demuestra el interés que se tiene de parte del gobierno local, para dar atención a las necesidades que presenta el pueblo.

Dijeron en su momento que no sabían precisar de donde se origina este problema, sin embargo creen que la causa pudiera ser una obra de drenaje que están realizando en el crucero de la 9ª sur y caminera, o quizá sea una coladera que hay sido taponeada con estas obras y que requiera desazolvarse.

Cosa que quedó resuelto en un par de horas, lo que no entienden, es porque antes no se daba atención y ahora con mucha prontitud se hace, lo cual agradecen, pero también se dicen sorprendidos, en su momento fueron asistido elementos de protección civil municipal, pero solamente levantaron un reporte para canalizarlo al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), ya que no cuentan con el equipo necesario para estos casos.

Recordaron los vecinos que habían realizado el reporte respectivo, sin embargo no habían podido ser atendidos debidamente porque desde las oficinas de SMAPA argumentaban que se encontraban sin sistema para poder levantar un reporte, por lo que no encuentran solución a esta demanda que les afecta y causa daño a la salud.