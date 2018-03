Solo 2 ediles lograron la reelección

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los presidentes municipales de Tonalá y Soyaló, lograron pasar a la siguiente etapa para la reelección presidencial, aunque para ello, tendrán que dejar el cargo y participar por el mismo partido político que los colocó dentro de la contienda electoral.

Ellos en tiempo y forma enviaron una carta de intención al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), para reelegirse en los cargos durante los 3 años siguientes, argumentando que la ley se los permite y han hecho un buen trabajo, sobre los recursos económicos, están comprobando para no dejar deudas.

José Luís Castillejos Vila y Fredy Espinosa Hernández; de Tonalá y Soyaló respectivamente, enviaron el documento bajo lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución, en relación con los artículos 1 y 71, númeral 1, fracción 1, del Código de Elecciones de Chiapas.

Sin embargo en el caso de Fredy Espinosa, no despacha en Solayó, lo hace desde Ixtapa donde ha permanecido a raíz de los conflictos que se han generado con la propia población, a raíz de la falta de obras y saqueo de las arcas, según la denuncia hecha por los mismos ciudadanos.

Así mismo se condenó ya el hecho, luego de que por sus acciones, se han dado enfrentamiento entre simpatizantes del edil con el resto de la población, dejando a varias personas heridas y otras desaparecidas, la falta de agua y apoyo a damnificados ahora por el sismo.

Por lo que respecta al edil de Tonalá, aseguraron que se quiere aprovechar por la ayuda que ha dado el gobierno por el terremoto, lo cual no se vale, ya que se está condicionando todo a favor de su partido y ahora hacia su persona, por eso quiere repetir por el dinero que esto implica.

Además, para los tonaltecos, las condiciones del pueblo son de vivir en el olvido, las comunidades ni son visitadas por el munícipe, por lo que no se tienden como es que quiere ganar, sino ha hecho nada en realidad, todo es obra del gobierno federal y hasta eso mal hecho.