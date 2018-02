Sólo había un agente en lugar del tiroteo en Florida: Policía

Agencias

Parkland. El jefe de policía cuyo departamento respondió a la masacre en una secundaria en Florida defendió el domingo su liderazgo, al tiempo que insistió que en el plantel sólo estaba uno de sus agentes mientras un hombre armado mataba a 14 estudiantes y tres miembros del personal.

El jefe policial del condado Broward, Scott Israel, dijo a la cadena CNN que los investigadores examinan las acusaciones de que había otros tres agentes en el lugar pero no ingresaron a la escuela cuando aún había la posibilidad de salvar vidas. A la fecha, la pesquisa señala que sólo había un policía en el campus mientras el agresor estaba en el lugar, destacó.

Israel también describió como “completamente falsos” los reportes de que los agentes esperaron afuera del lugar a pesar de que había niños en el interior que necesitaban atención médica urgente.

Israel y la jefatura de policía han sido blancos de críticas después de que la semana pasada se revelara que el agente Scot Peterson no ingresó para confrontar al supuesto atacante, Nikolas Cruz, de 19 años, durante la masacre del Día de San Valentín. También enfrentan repercusiones por el aparente mal manejo en algunas de las 18 llamadas telefónicas con información relacionada al supuesto atacante. Los avisos forman parte de lo que las autoridades describen como el fracaso en captar señales evidentes de que Cruz, quien tenía antecedentes de comportamiento perturbador, representaba una amenaza seria.

La oficina del gobernador Rick Scott dijo el domingo que le solicitó al comisionado del Departamento del Orden Público de Florida, Rick Swearingen, que investigue la respuesta policiaca al tiroteo. La agencia confirmó que iniciará la pesquisa de inmediato.

El representante estatal republicano Bill Hager pidió a Scott que retire a Israel del cargo por no haber captado las señales de advertencia.

Israel prometió que no renunciará y dijo que ha mostrado un “liderazgo increíble”. Señaló que la carta de Hager “estaba llena de información imprecisa” y era “vergonzosa, impulsada por móviles políticos”.

El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Richard Corcoran, incrementó la presión el domingo al pedirle a Scott que suspendiera al jefe de policía.

“En los años previos a esta tragedia indescriptible, el jefe de policía Israel, sus agentes y el personal ignoraron repetidas señales de advertencia sobre el comportamiento violento, errático, amenazador y antisocial de Nikolas Jacob Cruz”, dijo Corcoran en una carta firmada por decenas de legisladores.

Israel insistió que se siguen investigando los errores. Dijo a CNN que el agente que respondió el 30 de noviembre a una llamada en la que Cruz fue descrito como “un agresor de escuelas en potencia” está siendo investigado por no presentar un reporte. El jefe de policía indicó que el agente fue colocado en funciones limitadas.

“Se necesitaba un reporte. Y eso es lo que estamos investigando, que se necesitaba completar un reporte y hacerlo llegar ya fuera a Seguridad Nacional o a la unidad de crímenes violentos”, declaró Israel.