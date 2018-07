Solo justicia caso Mactu: Sección 7

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Para la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la detención del director de la Normal Rural Mactumaczá, Conrado de Jesús Borraz León, mostró su solidaridad y reconocieron al mentor como uno de los mejores.

Para los maestros, expresaron que el director es integro, humilde, sencillo, pero también comprometido con la educación, por lo que reiteraron su solidaridad al director y a los padres del jóven que perdió la vida, para el SNTE, no se puede cometer una injusticia para apagar otra.

Para el Sindicato, hay mucho desconocimiento y odio, de parte de los medios de comunicación, por eso se han presentado versiones distintas a la real, lo que tiene que verse aquí, es una investigación profunda, y se determine lo procedente, pero no ensañarse hacia la Normal ni al director.

Para algunos maestros, que cursaron en la Mactumaczá, no hay tal versión de que se trate de una iniciación, tampoco violación a los derechos humanos de quienes intentan ingresar al plantel, solo por el hecho de ser pobres, o los que se denominan entre ellos los sin voz.

Recordaron los hechos ocurridos por el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía; donde una bala cegó la vida de un jóven proveniente de Oaxaca, porque acusaron de ser el gobierno quien los asesina, entre ellos no ocurriría esto, solo quieren que haya paz indicaron.

Es el gobierno federal y estatal, quienes tienen odio y siembran odio, por eso hacen todo lo anterior, promueven ante los medios de comunicación, para que se presente una serie de acciones en contra de las normales, en contra de quienes están por un mejor futuro, cerraron.