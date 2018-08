Sostiene Rutilio Escandón encuentro con sectores sociales de la región de Los Altos

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, asistió a un encuentro con distintos sectores sociales en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas donde hizo un llamado a sumar esfuerzos para construir una nueva cultura política y social que impulse el desarrollo del estado.

Ante representantes de: cámaras empresariales, colegios, transportistas, clubes sociales y de servicio, instituciones de educación superior, organizaciones sociales, asociaciones civiles, mujeres textileras, comunidades indígenas, entre otros, Escandón Cadenas destacó que la unidad permitirá generar avances y enfrentar las adversidades.

En este sentido, manifestó que se cuenta con el respaldo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha demostrado que la entidad es una de sus prioridades, muestra de ello es que en las últimas semanas ha estado en distintos municipios realizando el trabajo de campo para los programas que se pondrán en marcha desde el primer día de su administración.

“Nunca en la historia de este país se había visto que un futuro presidente visitara tanto Chiapas.

Vamos a tener el mejor presidente de la historia de México, el pueblo no se equivoca, por eso votó contundentemente por Andrés Manuel López Obrador”, expresó al tiempo de manifestar que se sumará completamente a sus propuestas y al Proyecto Alternativo de Nación.

En otro momento, el gobernador electo refrendó su compromiso de trabajar de manera honesta, responsable y austera para cumplir con su palabra de generar un verdadero cambio en la forma de gobernar, ya que lo hará de la mano de la gente y con total transparencia en el manejo del presupuesto público.

Por ello, dejó en claro que los recursos del pueblo se usarán exclusivamente para acciones que realmente sean de beneficio social y no se desperdiciará ni un solo peso en gastos superficiales; además, se bajarán los salarios a los altos funcionarios y se combatirán prácticas dañinas como la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y el nepotismo.

Aunque reconoció que la transformación es un proceso y por ello no será inmediata, advirtió que sí se hará todo lo necesario para sancionar las conductas y acciones ilegítimas o ilegales: “Vamos a reformar la Constitución, se va a suprimir el fuero para que nadie se esconda detrás y para que nos obliguemos a trabajar con decencia”.

Al respecto, dio a conocer que se harán reformas a la Ley Electoral para que el fraude electoral sea considerado grave y no alcance derecho a fianza, ya que es una traición a la confianza de la sociedad y quien lo cometa debe responder ante las autoridades.

“No será un cambio inmediato, debemos terminar y desarraigar los vicios que persisten desde hace muchos años, no será fácil, pero nos tenemos que imponer, Chiapas y México merecen un destino mejor”, aseguró.

En el evento, acompañaron al gobernador electo: su esposa, Rosalinda López Hernández; Jerónima Toledo Villalobos, presidenta municipal electa de San Cristóbal de Las Casas, Manuel Burguete Estrada; cronista de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; Marta Dekker Gómez, diputada federal electa por el Distrito de San Cristóbal de Las Casas; Roque Luis Rabelo Velasco, diputado federal electo por el Distrito de Pichucalco y Juan Enrique Farrera Esponda, diputado federal electo del Distrito de Villaflores.

También estuvieron presentes Maricruz Roblero Gordillo, diputada federal electa del Distrito de Motozintla; Arlett Aguilar Molina, diputada federal electa por el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez; María Roselia Jiménez Pérez, diputada federal electa por el Distrito de Comitán de Domínguez; Francisco de la Cruz Pérez, presidente municipal electo de Zinacantán; Punsiano Gómez Gómez, presidente municipal electo de Chamula; Cecilia Flores Pérez e integrantes del cabildo electo de San Cristóbal de Las Casas, entre otros.