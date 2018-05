Soy un peleador íntegro.- ‘Canelo’

Citlalli Medina México, Guadalajara (15 mayo 2018)

El resultado negativo de clembuterol en la prueba de cabello a la que fue sometido Saúl “Canelo” Álvarez, es motivo de orgullo para el boxeador, quien propone a sus compañeros de profesión realizar estas evidencias.

“Yo colaboré y dije que hacía lo que tuviera que hacer para demostrar lo que es, más que claro quedó la prueba de cabello, ahí es donde sale todo. Ojalá de aquí para adelante todos lo hicieran y yo no tengo ningún problema, porque sé que soy un peleador íntegro, siempre lo he sido y me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy y no voy a echarlo a perder así nomás”, comentó el tapatío.

El pugilista reconoció que el primer resultado de la prueba antidopaje, que impidió su pelea en contra de Gennady Golovkin, lo tomó por sorpresa y desconocía el riesgo que implicaba.

“Fue una ingesta por comida, yo la verdad no sabía, al momento que me hablaron, dije: ‘están equivocados’, yo no sabía, ni tenía la cultura de que en nuestro País había ese problema. Hoy lo tengo, ya es demasiado tarde, ya salió, ya le perjudicó en algunas cosas. Estoy tranquilo porque sé lo que soy, al final sale la verdad”, admitió.

Mencionó que volverá al ring en cuatro meses.

“En septiembre regreso a pelear y ese es mi objetivo, regresar al triunfo de aquí para adelante. Este es uno de los años más difíciles, pero esto me va a hacer mucho más fuerte”, expresó Álvarez.

“Soy una persona de mentalidad fuerte que siempre este tipo de cosas las agarra de motivación, obviamente en mi equipo, en mi familia, es donde uno se agarra siempre, pero mi mentalidad es ganadora, que siempre va para adelante y esta no es la excepción”, añadió Álvarez.