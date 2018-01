ST va enserio contra el “pirataje”, Fiscalía detiene a líder de transporte “pirata”

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Armín Rosales Acuña quien ha sido señalado por transportistas concesionados como el principal líder del transporte irregular en la Región, todo bajo el cobijo de la diputada local y líder de la CTM en Chiapas, María de Jesús Olvera Mejía, fue detenido en esta ciudad este 19 de enero y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Hace unos días, el delegado Región Altos de la Secretaría de Transporte del estado, William Narcia Narváez, declaró que no habrá tolerancia para el transporte “pirata”, que continuarían con los operativos, debido a que es la principal demanda del sector.

El pasado lunes 15 de enero, funcionarios del transporte se reunieron con concesionados, donde acordaron intensificar operativos y tomar acciones contra quienes se encuentran engañando a los transportistas y en realidad funcionan de forma irregular, el primero de ellos fue Amín Rosales Acuña.

Al respecto, David Fonseca Cartagena, líder de la Coordinación General de Trabajadores (CGT), lamentó la detención de Rosales Acuña, pero dijo que es bastante conocido que este líder transportistas es uno de los primeros impulsores del “pirataje”.

“Es lamentable que a una persona se le prive de la libertad, pero sabemos que tenía muchos piratas en varios municipios, esperamos que esto sea un ejemplo, que entiendan que el pirataje no puede seguir avanzando, todo tiene un límite”.

Fonseca Cartagena dijo que el transporte irregular les está dañando a los concesionarios, “se daña el patrimonio de los que se encuentran en regla, es urgente que esto se detenga, que por parte de la ST ya haya un hasta aquí, es un ejemplo de que esto no se puede permitir en el estado de Chiapas”.

Por su parte, Edgar Rosales Acuña, ex candidato a la presidencia municipal y conductor de un noticiario en una estación de radio también “pirata”, hizo circo, maroma y teatro en el Centro de San Cristóbal por la detención de su hermano, donde asegura no ha cometido ningún delito y ahora replanteará buscar una candidatura para el próximo proceso electoral, ya que ve en esta acción como una forma de reprimirlo.