Suben Pasaje en colectivos a $7 pesos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El incremento del precio del pasaje está autorizado a 7 pesos, luego de que desde 2011 no se había dado un alza al mismo, en apoyo a la población usuaria del transporte colectivo en la entidad, pero a costa de los dueños de las unidades.

Los conductores de varias rutas entre ellas la 74, 55, 90, 31, 9, José Jiménez, Nelson el “oso” Morales, Gildardo N, Jorge Argueta y Roberto Carlos Guzmán, que la instrucción fue esa de los dueños, porque fue un acuerdo de la Secretaría del Transporte, ellos pidieron comprensión de los usuarios.

Esto fue un acuerdo de parte de los concesionarios y la dependencia del gobierno del estado, aunque ellos pedían 9 pesos, se concedió solamente uno, porque el daño es directo al bolsillo de las clases más desprotegidas como son de las colonias populares de la capital.

Sin embargo, los más afectados con esto, son las personas que se trasladan de comunidades a las cabeceras municipales, e incluso los estudiantes, además de las personas que no cuentan con trabajo o que tienen problemas económicos, así como la tercera edad.

los choferes, impusieron un letrero en el toldo y ventanillas de sus unidades para dar a conocer que el precio se había incrementado, algunos de ellos aceptaron que no a todos les cobraron esa cantidad y mantuvieron los 6, porque son personas de escasos recursos.

En otros casos, se advirtió que este jueves ya no habrá prórroga y se quedará a 7, quien no lo pague no podrá contar con el servicio, ya que también la cuenta se tiene que pagar a los concesionarios, que no observan el daño, sino solo el interés de ganar su día.