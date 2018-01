Sufren indigentes frío en Tuxtla

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El número de personas indigentes en Tuxtla Gutiérrez, están padeciendo la inclemencia del clima, poniendo en riesgo su vida, dieron a conocer trabajadores de comercios del centro de la ciudad, donde están estas personas desamparadas.

Son en su mayoría niños y personas de la tercera edad, que han recibido de algunos ciudadanos cobijas que les permiten resguardarse del frío que está pegando en todo el estado y en particular la capital, un lugar cálido y que se reciente fuertemente para quienes aquí habitan.

En el centro de la capital, aparecen algunos niños resguardándose en los cajeros automáticos, otros más en lo que refiere en las afueras de los oxxos, incluso en la parte baja del Ayuntamiento capitalino, lugares que dan pie para que el viento no los congele.

Solo en la capital, se ha observado al menos unos 30, que va desde el área del 5 de mayo hasta el parque de la marimba, en cada uno de estos espacios públicos, tanto ancianos como menores de edad pasada las 8 de la noche, están buscando como calentarse y la forma de descansar.

Hasta el momento, el reporte de las autoridades municipales, no hay persona que haya perdido la vida a pesar de las condiciones en que se encuentran, sin embargo tampoco se mencionó que hayan sido atendidas como corresponde, en lo que fue la casa DIA auspiciada por el gobierno local.

Las personas que están como indigentes, la mayoría no es de la ciudad capital, provienen de ciudades de los Altos de Chiapas, otros más de ciudades circunvecinas, que sus familiares vienen a abandonarlos, por considerarlos un problema económico para ellos o para quitarles su casa y dinero.