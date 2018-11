Sugiere Trump apagar cámara a reportero

EFE

Washington DC, Estados Unidos (18 noviembre 2018).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no descarta apagar la cámara que enfoca al periodista de la CNN Jim Acosta en sus ruedas de prensa para evitar enfrentamientos como el protagonizado por ambos recientemente, de acuerdo a sus palabras en una entrevista transmitida este domingo con Fox News.

“Creo que una de las cosas que haremos será apagar la cámara que les enfoca porque, entonces, no tendrán tiempo en antena, aunque probablemente yo sea demandado por eso y puedo, tu sabes, ganar o perder”, indicó el Mandatario.

El pasado viernes, un juez ordenó a la Casa Blanca devolver temporalmente la acreditación de prensa al corresponsal jefe de la CNN ante el Despacho Oval, mientras se resuelve el caso que enfrenta al Gobierno y la cadena.

La Casa Blanca justificó la retirada de la acreditación a Acosta por su insistencia a ceder el micrófono después de hacer una pregunta al Presidente durante una rueda de prensa la semana pasada.

El republicano indicó a Fox News que Acosta ha sido increíblemente maleducado con Sarah Huckabee, la portavoz de la Casa Blanca, a quien calificó de ser una mujer maravillosa.

Aseguró también que su Administración está formulando en la actualidad normas y regulaciones, y que tendrá reglas de decoro para los corresponsales, además de que advirtió de que si Acosta no se comporta en las ruedas de prensa será expulsado o pararán las conferencias de prensa.

Aun así, el Presidente admitió que le gusta conceder la palabra al corresponsal de CNN aunque en muchos casos no.

Pese a sus desencuentros con la prensa, Trump aseguró que nadie cree más en la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de prensa, que él.

“No me importa obtener noticias malas si estoy equivocado, si hago algo equivocado”, indicó.

El Presidente se quejó del trato dado por los medios a su ausencia en un acto en un cementerio la semana pasada en París, durante el centenario del armisticio que puso fin a la I Guerra Mundial.

“No se me permitió ir debido al Servicio Secreto, porque ellos esperaban tomar un helicóptero, había cero visibilidad, me dijeron ‘señor’ estamos completamente sin equipar para ir, aparte el cementerio estaba demasiado lejos del Air Force One, que es una especie de centro de control, del que tienes que estar cerca”, indicó el Mandatario.

El republicano lamentó que ningún periódico que leyó narrara los hechos de esa manera.

“Las noticias sobre mí son en gran parte falsas, son falsas, incluso a veces indican ‘fuentes dicen’ y no hay ninguna fuente en muchos casos”, acusó el Mandatario.