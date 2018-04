Sujeto presuntamente se arrojó al Cañón del Sumidero

Enrique Vázquez Palacios

Un sujeto hasta el momento no identificado que pidió a un taxista lo llevara a los miradores del Cañón del Sumidero, aparentemente se arrojó al vacío, toda vez que no regresó al lugar donde el taxista estuvo esperándolo por varias horas, lo que provocó la movilización de grupos de auxilio y de rescate que estuvieron buscándolo durante varias horas por los desfiladeros del coloso, hasta que decidieron suspender la búsqueda, debido a que el presunto suicida no fue localizado.

De acuerdo con la información recabada por el equipo de investigación de este medio informativo, se sabe que un joven de 15 años solicitó el auxilio de la policía, indicando que por la tarde del viernes, su papá de nombre Luis Enrique M. V., de oficio taxista, había subido a los miradores del cañón del Sumidero para llevar a un pasajero y no habían vuelto a saber de él.

Al realizar las primeras indagatorias, la policía localizó al taxista a bordo de su unidad con número 0504, estacionado a inmediaciones del mirador El Roblar, indicando su conductor que cuando se hallaba a inmediaciones de la tienda Walmart, un sujeto, al parecer turista, le solicitó un servicio pidiéndole lo llevara a los miradores del Cañón del Sumidero, por lo que luego de acordar la cantidad que le cobraría ingresaron a la reserva. El taxista dijo a las autoridades que al llegar al tercer mirador, el sujeto se bajó a comprar un refresco y frituras, indicándole que lo esperara mientras hacía un recorrido por el lugar, pero ya no regresó, por lo que se activaron los protocolos de seguridad y alerta para la búsqueda del desconocido, la cual dio inicio hasta las primeras horas de la mañana del sábado.

Al lugar acudieron elementos de auxilio y de rescate de distintas dependencias para iniciar la búsqueda del supuesto desaparecido, pero al paso de las horas y tras haber utilizado equipo de alta tecnología para ver si era posible su localización, por la tarde del mismo día suspendieron la búsqueda, debido a que no se hallaron rastros de ninguna persona en toda la zona.