Suman 22 los policías que ya están detenidos en Edomex y Veracruz por desaparición forzada

Agencias

Al menos 22 policías fueron detenidos por estar acusados de desaparición forzada de distintas personas. La mayoría de los oficiales son de Veracruz, 17, mientras otros cinco fueron arrestados en el Estado de México.

Las autoridades de dos estados mexicanos anunciaron el jueves la detención de un total de 22 policías.

En Veracruz fueron arrestados 17 agentes estatales, entre ellos varios mandos, acusados de 15 desapariciones forzadas, y en un hecho diferente y sin conexión alguna fueron aprehendidos cinco policías del Estado de México por el secuestro de un hombre que sigue en paradero desconocido.

El gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes, afirmó que gracias al trabajo del gobierno federal y estatal se confirmó “lo que era un secreto a voces”: la participación de policías de alto rango y de nivel operativo “en la desaparición forzada de personas y violaciones graves de derechos humanos” durante los gobiernos de Fidel Herrera (2001-2010) y Javier Duarte (2010-2016).

Duarte y varios de sus colaboradores se encuentran actualmente en prisión, la mayoría acusados de distintos delitos de corrupción. No obstante, ahora dos de ellos, Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, y José Óscar Sánchez Tirado, antiguo responsable del sistema penitenciario estatal, están también acusados de “desaparición forzosa”.

“Hoy tenemos resultados que ponen a la vista de México y del mundo un régimen de gobierno de tal manera podrido que no sólo saqueó las arcas públicas” sino que también cometió “delitos de lesa humanidad”, subrayó Yunes.

Entre los 17 arrestados están Roberto González Meza, director de Fuerza Civil, y José López Cervantes, comandante de la Fuerza Especial, además de 15 policías que siguieron en su puesto hasta el último momento para que no se dieran a la fuga.

Yunes también anunció que se ha ofrecido un millón de pesos de recompensa para quien facilite la captura de quien fuera subsecretario de Seguridad Pública del estado, José Nabor Nava, y aseguró que hay otros involucrados a los que todavía se busca.

El mandatario confió en que todos “sean sometidos a proceso y no salgan nunca de prisión para hacer justicia y mandar un mensaje: la impunidad ya no reina en Veracruz y el gobierno no está más al servicio de los delincuentes, por el contrario los combatimos con firmeza”.

Por otra parte, la fiscalía del Estado de México, en el centro del país, informó del arresto de cinco policías de la localidad de Valle de Bravo por la desaparición forzada de un hombre cuya identidad no se dio a conocer.

El procurador estatal, Alejandro Gómez, indicó también que otro hombre vinculado con una pandilla del narco en el estado vecino de Michoacán fue arrestado por la misma causa. La prensa local dijo que la policía entregó a la víctima al crimen organizado, pero Gómez no lo confirmó.