Suspende Morena derechos a senadora electa “LadyChampagne”

Néstor Jiménez

Ciudad de México. Por el video en el que aparece festejando su triunfo como senadora electa con champagne, además de insultar a dos candidatos de otros partidos, Morena suspendió de sus derechos partidistas por doce meses a Alejandra León Gastélum.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena concluyó que las acciones de León Gastélum, ha “incumplido sus obligaciones como militante y dicho incumplimiento trajo como consecuencia directa una afectación grave a la imagen pública de este partido político”, por lo que también fue inhabilitada para ocupar puestos directivos en esta fuerza política.

Además, consideró que “las conductas desplegadas por la demandada son inadmisibles dentro de este instituto político en atención a que atentan con la implementación de los principios de Morena”.

Entre las sanciones, se le prohibió representar a este partido como candidata a puestos de elección popular. Sin embargo, se mantendrá como senadora, cargo que asumió el pasado 1 de septiembre, ya que no se registró como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, sino que lo hizo como parte de la bancada del Partido del Trabajo (PT).

El pasado 12 de julio, León Gastélum señaló en redes sociales: “Conservo mi militancia con mis derechos políticos y partidistas en Morena, pero mi trabajo Legislativo en el Senado lo desarrollaré desde la bancada del PT. Para todos los que me han estado preguntando. Recuerden que llegamos en una coalición con un mismo proyecto de nación”.

El video fue difundido desde la noche posterior a la jornada electoral del 1 de julio, en la que Morena ganó las elecciones presidencial, así como la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores.

La abanderada rumbo al Senado por Baja California señala en dicho video: “No estamos festejando con cheve, sino con champagne, de aquí a hasta las 48 horas. Así que Juanita Pérez y Jorge Ramos, se la chingaron porque se quedaron como cucarachas”.

Días después, León Gastélum se disculpó con sus contrincantes Juanita Pérez Floriano y Jorge Ramos Hernández. Sin embargo, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció que ya había un proceso al interior del partido por denuncias por violentar los estatutos del partido.

En la defensa que presentó la senadora, señala que el video que circuló en redes sociales muestra sólo un fragmento del video original, que fue un festejo en el ámbito privado, y negó que se refirió de forma irrespetuosa, por que a pesar de usar palabras altisonantes, no fueron con ánimo de ofender.

“Es falso que se haya realizado señales irrespetuosas, ya que mover mi mano solo representa una señal de triunfo; esa señala para una servidora solo significa que ganamos”, agregó.

No obstante, en el resolutivo recalca que los militantes “tienen obligaciones como lo es actuar con probidad y dignidad en la realización de su trabajo, además, en los estudios u hogar y toda actividad pública, lo que significa que dicha obligación trasciende a las acciones que se realicen en los ámbitos público y privado”, por lo que procedió la sanción.