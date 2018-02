Sutunich envía a estudiantes a sabotear conferencia de prensa

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Sutunich) envió a un grupo de estudiantes de la carrera Lengua y Cultura a sabotear una conferencia de prensa, que había sido convocada por alumnos de Comunicación Intercultural y Medicina Alternativa.

La invitación realizada únicamente a medios de comunicación, fue el pretexto para que los alumnos de la Unich acudieran al lugar y hora indicada; primeramente esperaron que los medios accedieran al recinto, para posteriormente ingresar con la finalidad de intimidar a sus propios compañeros, quienes finalmente decidieron cancelar el encuentro con medios de comunicación.

Una de las alumnas que había convocado a la conferencia de prensa, quien negó dar su nombre, se disculpó con los representantes de los medios de comunicación, pero que no podrían hacer declaración alguna, ya que recibieron amenazas vía telefónica, por parte de sus propios compañeros, quienes finalmente acudieron a boicotear la rueda de prensa.

Tras retirarse el grupo que había realizado la convocatoria, se acercó Jesús Alberto Méndez Sántiz, quien se identificó como alumno de la carrera de Lengua y Cultura y declaró que aún no hay clases en la universidad y desconocen por qué la presencia de elementos policiacos al interior,

Dijo que el pasado lunes que regresaron a clases se percataron además de la presencia de nuevos catedráticos “que no cumplen con el perfil de la carrera que les imparten”.

Dejaron en claro que no fueron enviados por nadie y simplemente hicieron presencia porque tenían opinión de la situación actual, pues no están de acuerdo que no se estén presentándose algunos catedráticos que estaban fungiendo como sus asesores de tesis.

Francisco Gómez, otro de los estudiantes, reiteró que no están de acuerdo que la policía este al interior de la institución donde acuden, “no nos vamos a exponer a recibir una clase, porque la labor tiene otra labor. No tenemos clases normales, la universidad esta triste porque no hay alumnos que no se quieren exponer por la policía”.

Aclaró que no están a favor ni en contra del rector o maestros, pero buscan que se les aclaré que harán ahora con su trabajo que vienen realizando desde el primer semestre, pues muchos están en el octavo y hay incógnitas.

Finalmente, llamaron a las autoridades universitarias y del gobierno, se dé una solución y no sigan siendo afectados los estudiantes interculturales.