Tala ilegal sigue en la capital de Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La tala ilegal en Tuxtla Gutiérrez, de árboles continúa sobre el margen del río Sabinal, lo están haciendo poco a poco, para que las autoridades no se den cuenta y no haya denuncia al respecto, esto lo hacen particulares que consideran un estorbo estas plantaciones.

En Tuxtla Gutiérrez, existe al menos en cada cuadra un árbol derribado con motosierra o en su caso con machete, lo han hecho a tal grado que ponen gasolina en sus ramas, raíces y hasta han colocado varios clavos para que la muerte del árbol sea lo más rápido posible.

Los cortes lo van haciendo rama por rama, aunque abandonan las ramas y los troncos en el mismo punto, lo que ha sido denunciado por ciudadanos que caminan por el punto en mención todos los días, tomando en cuenta que hay escuelas y además permite pasar bajo sombra.

Por otro lado, los dueños de esas viviendas que se sienten afectados por los árboles, no están dentro de esos terrenos particulares, sino afuera; lo que les molesta es que sus ramas estén al interior, por motivos de basura al tirar parte de sus hojas, o en su caso por la raíz que levanta el piso que ellos colocan.

Generalmente, este fenómeno se presenta en el lado poniente, desde la 2 poniente hasta la 16 poniente; se da en cada uno de los andenes del río Sabinal, hay también algunos árboles quemados a propósito por los vecinos que consideran que no debe haber nada en esos andadores.

Finalmente, el gobierno anterior, conoció de estas denuncias, pero no hizo nada, incluso dejó que esto se consolidara por parte de los vecinos, que fueron apoyados por Áreas Verdes del ayuntamiento, para quitar estos árboles que fueron sembrados varias décadas atrás.