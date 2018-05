Taxistas exigen a las autoridades aclarar situación de anarquía en el transporte en Chiapas

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano, 7 de mayo del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Trabajadores del volante de Tuxtla piden a las autoridades estatales aclarar la situación que prevalece en el sector donde los pulpos del transporte dejan afuera de los expedientes de los transportistas que llevan toda una vida buscando una concesión.

Marcelino Pérez trabajador del transporte público en Tuxtla expuso que con el alto número del pirataje y la anarquía que prevalece en todo el estado, la situación se ha salido de control y de las manos del gobierno, aumentando en gran medida la inseguridad en el sector.

Expuso que como muestra el año pasado se incrementó y salió a la luz pública un gran número de robos, asaltos y violaciones, en unidades irregulares o permisionadas por el mismo gobierno del estado, siendo responsable por ello en gran medida.

Expuso que actualmente la población tiene miedo de abordar o contratar, el transporte en sus diferentes modalidades de Chiapas, pero principalmente el del servicio de taxi.

Precisó que hasta hace tres años habían cerca de 3 mil 600 unidades en su modalidad de taxi, sin embargo el número se ha triplicado, por que no existe ley en el estado.

“En los últimos meses otorgó el gobierno 250 permisos para que más piratas trabajen sin problema, por lo que las leyes no existen, no son aplicadas y la consecuencia es grave y está a la vista con el aumento de los delitos cometidos a bordo y en complicidad con unidades irregulares”, expuso.

Alertó a los transportistas para que no se dejen sorprender por funcionarios estatales que están prometiendo el concesionamiento a cambio de votos, algo que no será posible.

“El gobierno ya se va, únicamente son extorsiones que cometen por conveniencia. No habría necesidad de esto, no hay necesidad de cambiar la ley de transporte, lo que deben de hacer es llevar a cabo el proceso de concesonamiento, pero han hecho todo lo contrario han llenado de piratas todo el estado”, indicó.

Lamentó que haya sido el presente gobierno en el que más creció el transporte irregular, la inseguridad en el sector y las extorsiones por la entrega de concesiones “lamentable y debe ser el próximo gobernador que cambie la grave situación”.