Televisa liga un año de caída en ventas, y su utilidad del cuarto trimestre se desploma un 12.5%

Ciudad de México, 20 de febrero.- Las ventas de Televisa volvieron a caer durante el cuarto trimestre de 2017 un 9.3 por ciento a 10 mil 605.8 millones de pesos en comparación con los 11 mil 690.9 millones que logró comercializar en el mismo periodo de 2016. Así, la mayor productora de contenidos en español a nivel mundial hiló un año completo de caídas en este rubro, pues no ha registrado crecimientos en ventas desde el cuarto trimestre de 2016.

Estos resultados decepcionan al consenso de analistas de Bloomberg que esperaban ventas por 26 mil millones de pesos para el trimestre.

El 2017 no fue un año fácil para Televisa. La compañía vio partir a Emilio Azcárraga Jean de su dirección general en medio de una crisis de ventas y una gran dificultad para apelar a audiencias jóvenes de cara al surgimiento de otras opciones de entretenimiento por internet. El año pasado también fue asesinado el director general de Izzi y la empresa estuvo envuelta en un escándalo por sobornos a la FIFA. El desgaste económico de la compañía le forzó recientemente a deshacerse de su presencia en España mediante la venta de su participación en Grupo Imagina.

En la sumatoria anual, las ventas de la mayor productora de contenidos en español del mundo cayeron un 7.3 por ciento a 33 mil 997.2 millones en comparación con los 36 mil 686.7 millones en 2016.

La única ganancia en ventas del año pasado para la televisora fueron los programas y licencias, ya que las ventas por publicidad se desplomaron un 10.8 por ciento y las ventas de canales retrocedieron un 7.8 por ciento.

Televisa explicó en su reporte financiero que la caída se debe a la disminución de los ingresos en el segmento de Contenidos.

La utilidad neta anual de la compañía creció un 7.0 por ciento en comparación con 2016, según el reporte. No obstante, de acuerdo con Reuters, la utilidad trimestral se desplomó un 12.5 por ciento a 563 millones de pesos. Este resultado también está muy por debajo de la expectativa de Bloomberg, que esperaba una utilidad neta de mil millones de pesos.

Televisa presentó sus resultados financieros trimestrales después del cierre del mercado accionario. Durante la jornada del martes, las acciones de la televisora se apreciaron un 0.37 por ciento a 71.91 pesos por título. El precio objetivo que los analistas de Factset otorgan a la acción de Televisa es de 87.86 pesos, con lo cual tiene un potencial alcista de 22.18 por ciento para los siguientes 12 meses