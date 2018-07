¿Tendremos para cerrar sexenio gobernador de 3 meses en Chiapas?/Por Raúl Ríos Trujillo

¿Cerraremos sexenio con un gobernador provisional de tres meses en Chiapas?

Esta pregunta ha rondado por la cabeza de algunos enterados y muchos se la han respondido con conjeturas lógicas, pocos la han mencionado en voz alta, pareciera que lo evidente no se quiere decir por temor a despertar otra vez el monstruo de la inestabilidad política, lo cierto es que es un hecho, siendo el gobernador Manuel Velasco Suárez senador plurinominal lo propio es que tome protesta como nuevo legislador el próximo 1 de septiembre, ante lo que debería renunciar antes de ese día a la gubernatura de Chiapas. ¿Lo hará?

Cuando mencionamos que el actuar correcto y propio dentro de los cánones de la política sería renunciar a la gubernatura para asumir su nuevo encargo, estamos hablando del cumplimiento de un código que la nueva generación de políticos, a los que pertenece el todavía gobernador de Chiapas, se ha encargado de hacer añicos, digamos que después de todas las aberraciones que hemos visto en los últimos meses ni se vería mal una raya más al tigre.

No mencionaremos la forma en la que tanto Miguel Ángel Mancera y el propio Manuel Velasco llegaron a figurar en las listas de candidatos plurinominales aun estando en funciones de una gubernatura (en el caso de Mancera de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México), lo cierto es que una vez en la carrera -haya sido como haya sido reza el refrán popular- poco importará romper una tradición moral más.

Hay que escribirlo, es la primera vez en la historia de nuestra democracia que se ve a un gobernador (o a un equivalente jefe de gobierno) en funciones asumir un escaño inmediato por representación proporcional a cualquier espacio dentro del poder legislativo, por lo tanto, todo es nuevo a partir de eso.

En otras palabras, es legítimo, la Suprema Corte de Justicia y el propio INE avalaron la propuesta, pueden hacerlo, Miguel Ángel Mancera será legislador, también Manuel Velasco Coéllo, tienen el derecho de participar como actores políticos y ciudadanos mexicanos avalados por la carta magna. ¿Cuál será la forma en la que decidirán asumir esta nueva figura? Ese es otro asunto.

Hasta ahí podemos dejar de comparar a ambos personajes, Miguel Ángel Mancera y Manuel Velasco, lo más seguro que pase con el primero es que renuncie a su responsabilidad antes y asuma como legislador el 1 de septiembre, el segundo en la lista; Manuel Velasco Coello, es harina de otro costal.

Probablemente en el caso de Velasco Coéllo es que no pase nada y no renuncie, llegará el día de la toma de protesta y su suplente Jesús Sesma asumirá como senador para que Velasco lo sustituya en enero del 2019; luego de entregar el poder en Chiapas.

Quizá esta no sea una forma tan gloriosa de llegar al senado pero sí es una forma segura y sobre todo circunstancial y tácticamente inteligente, Manuel Velasco al ostentar la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) tiene la responsabilidad de entregar al próximo presidente de la república Andrés Manuel López Obrador buenas cuentas, su llegada a este órgano extrajuridiscional y su desempeño en estos meses nos ha revelado que la posición del chiapaneco es clave en la transición de los poderes.

No es gratis, cada pieza en el tablero hará lo que tenga que hacer para que empate el rompecabezas, lo escribimos en estas líneas desde antes y ahora lo refrendamos, jugada maestra de la política, sin adjetivos calificativos, para la próximos colaboración analizaremos el panorama de los siguientes meses.