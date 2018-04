Tenemos que cambiar el sistema del gobierno actual para poder servir mejor al pueblo

Marcos Delgado

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- “En Chiapas impera un sistema de gobierno que permite a los políticos servirse del pueblo y no servir al pueblo que los elije, por lo que es necesario realizar un cambio en la política de los chiapanecos, que les de mejores oportunidades”, así lo aseguró José Antonio Aguilar Bodegas, candidato a la Gubernatura de Chiapas.

El candidato por la coalición “Por México al Frente”, dijo que ha sido larga la espera por un gobierno que no otorgue beneficios temporales a problemas añejos, sino más bien propuestas de trabajo que definitivamente logren erradicar esas necesidades.

Lo anterior, iniciando con la no aceptación de la ciudadanía, al clásico otorgamiento de despensas o cualquier apoyo superfluo como se hace en temporada de elecciones, que lo único que persiguen es confundir y apaciguar grande necesidades de las comunidades vulnerables.

Aseguró que la corrupción no inicia con los gobernantes, sino con la larga cadena social que corrompe los beneficios colectivos hacia a unos cuantos, fortaleciéndose con las ambiciones de partidos políticos que mantienen a líderes y comunidades con migajas.

Aguilar Bodegas invitó a la ciudadanía a participar en el ejercicio democrático del 2018, pues sólo así se cerrará todo camino que lleve a la corrupción electoral, garantizando una elección fiable.

Finalmente anunció que el próximo domingo 29 de abril, iniciará sus acciones de campaña en el municipio de su natal Tapachula de Córdova y Ordoñez, así como simultáneamente el mismo día por la tarde, lo hará en la capital Tuxtla Gutiérrez.