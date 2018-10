Tensión en Chamula, no les han pagado obras y artesanías a comunidades

Félix Camas

San Juan Chamula.- Los recursos de obras y artesanías no han sido entregados a varias comunidades, por lo que este lunes 15 de octubre, los habitantes acudieron a manifestarse a las afueras de la Presidencia Municipal, para pedir a Ponciano Gómez Gómez una explicación al respecto.

Fueron alrededor de unas 150 personas de varias comunidades de Chamula, quienes exigieron hablar con el presidente, ya que han pasado varias semanas y no saben cuándo se les otorgará el pago, por lo que piden al menos un avance de la ejecución de los recursos.

Ponciano Gómez no atendió a los habitantes, por lo que éstos, muy molestos, aseguraron que para el 17 de octubre, una comisión viajará a Tuxtla Gutiérrez para pedir sean atendidos en Palacio de Gobierno, ya que no han liberado los recursos.

La petición de la entrega de recursos se hizo desde días antes de que saliera el Concejo Municipal que era presidido por Mario Sántiz, quien hoy es diputado local, por el Partido Verde Ecologista de México, sin embargo, durante los últimos días de su Administración “no dio la cara”.

Finalmente, los inconformes argumentaron que se han enterado por versiones extraoficiales que el Recurso (dinero) ya está en poder de las autoridades municipales, lo que les ocasionó incertidumbre e incluso alertó a los pobladores.