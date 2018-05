Promesas “fantasiosas” no abonarían al desarrollo de Tuxtla

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 9 de mayo (El Estado).- Una vez que inicien las campañas de las personas que aspiran a gobernar Tuxtla Gutiérrez, éstos no deberían hacer promesas fantasiosas hacia la ciudadanía, porque no se abonaría en nada a un desarrollo real en la ciudad, puntualizó Oscar Gabriel Corzo Tovilla, presidente en la capital de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

Aclaró que ninguna persona debe prometer temas a favor del ambulantaje, del sector informal, la entrega de terrenos o dar facilidad de regularizar espacios que fueron invadidos y que tienen dueños.

Puntualizó que la Canaco participa en una Comisión de Desarrollo Económico en el municipio, en ese espacio han tocado estos asuntos que son delicados, por lo que piden a quien llegue a la alcaldía a que se respeten las cosas que se han hecho y se transformen las acciones que no han dado buenos resultados.

Mencionó que, una vez que las autoridades electorales avalen el triunfo después del 1 de julio, se acercarán con quien resulte electo para exponerle el proyecto particular que tiene el organismo empresarial, enfocado a la reactivación económica y a la continuidad de programas.

“Llegue quien llegue tendrá que seguir las políticas de la ciudadanía y vamos a poner las bases a largo plazo. Somos la Cámara de Comercio y tenemos experiencia en el tema, creemos que cualquier presidente municipal que nos quiera gobernar tendrá que seguir lineamientos de desarrollo”, enfatizó.

En el aspecto estatal, explicó que han participado en los diferentes foros que han hecho los candidatos no solamente para escucharlos, sino también para aportar ideas en materia de economía, seguridad y el estado de derecho.

Sumó los trabajos que han hecho con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para anexar otras demandas del sector, como lo son la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno.

El líder empresarial explicó que este 2018 no ha sido el año que se esperaba con el repunte económico, aunque ha sido mejor que en el 2016, cuando se presentaron problemas sociales y magisteriales.

Confió en que la situación mejore en las siguientes semanas; este 10 de mayo las ventas serán buenas para varios sectores, esperando una derrama económica nacional de 45 mil millones de pesos y a nivel local y con respecto al año anterior, dijo, se espera un crecimiento económico del 12 por ciento en la ciudad.