Terminar con la desigualdad y discriminación de pueblos indígenas, compromiso de Josean

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chis., 22 de junio.- El candidato de la coalición Por Chiapas al Frente, José Antonio Aguilar Bodegas, firmó un acuerdo con los pueblos indígenas en el que se comprometió a luchar para terminar con la desigualdad y la discriminación, por el respeto a sus costumbres y tradiciones, proyectos productivos para mujeres y hombres, así como hacer un gobierno honesto, transparente, con rendición de cuentas, sin abusos ni injusticias.

Anunció que en su gobierno creará la Subsecretaría de Educación Indígena y la Universidad de los Pueblos Indígenas, además de dar participación activa a la Red Social para el Impulso y Desarrollo Equitativo y juntos atiendan las necesidades de educación, salud, acceso a mejores empleos y apoyos productivos en la región de Los Altos de Chiapas, así como trabajar por el respeto a las mujeres, niños y jóvenes.

“Vamos a trabajar juntos para el combate a la pobreza, marginación, la injusticia y discriminación que padecen los pueblos indígenas. Nadie por encima de ustedes”, estableció Aguilar Bodegas en el marco del Encuentro Estatal por el Desarrollo Equitativo.

Dirigentes del Reside, Centro de Asesoría Jurídica, Indígena y Campesina, Frente del Desarrollo de Pueblos Indígenas, Mujeres de Jovel y Movimiento por la Democracia de los Pueblos Indígenas, con presencia en 36 municipios de las regiones Altos, Selva, Norte y Sierra, le ratificaron su respaldo a los candidatos de los partidos PAN, PRD y MC a la Presidencia de la República, senadores, diputados federales, gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

Los líderes indígenas entregaron a Aguilar Bodegas al bastón de mando, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones “no para golpear, oprimir o esclavizar; es símbolo de poder para quien se compromete a gobernar con justicia, respeto, igualdad, lograr la paz, armonía, entendimiento y tolerancia”, explicaron.

En ese sentido, el candidato frentista a la gubernatura dejó en claro su compromiso al recibir el bastón de mando para “actuar con sabiduría, estar al servicio de todos, rendir cuentas, conducirse con absoluta transparencia y estar al servicio de todo Chiapas y en particular de los pueblos indígenas”.

“Trabajemos juntos para que en Chiapas no haya pobreza y desigualdad; haya respeto, vivamos todos en armonía, con paz, con tranquilidad y con prosperidad”, puntualizó.

Aguilar Bodegas realizó una intensa gira que abarcó las comunidades Tentic, de San Juan Chamula; Suyalhó, de Mitontic y Los Chorros Miguel Utrilla, de Chenalhó, donde dejó establecido que se tiene que terminar con las injusticias y se pronunció por el respeto a las diferencias religiosas.

“Nadie puede aplicar la ley por su propia mano, todos debemos respetarnos. Lo que tenemos en contra no son nuestras creencias religiosas, es la pobreza y no podemos permitir que se siga manteniendo a la gente pobre. El gobierno es para servirles y protegerlos, a eso nos comprometemos”, finalizó.