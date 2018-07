Tesorera de Tuxtla es ladrona aseguran policías

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Elementos de tránsito y policía municipal de Tuxtla Gutiérrez, dieron a conocer que si no les pagan el retroactivo, entonces no habrá patrullaje y la capital quedará a merced de la delincuencia, esto porque aseguraron que la tesorera se “robó” según ellos, ese dinero.

Acusaron directamente a Cristina Palomeque, de “robarse” el dinero de sus familias, pues ellos trabajan si bien es cierto porque les gusta, también el sueldo es para que sus familias coman, tengan algo digno, no trabajan para que otros se lo roben y gocen sin hacer nada.

Los policías molestos, dijeron que ayer en las instalaciones del fraccionamiento Las Torres, al lado Oriente Norte, se encontraron con la intensión de no trabajar si no hay el pago que les acredita, pues el retroactivo, no es un regalo, sino algo que ellos se han ganado a pulso.

No hay necesidad de decir nombres, decían unos, saben que es para todos, que no hay engaño, “La Palomeque es la ladrona, esa como está acostumbrada a robar, piensa que lo puede hacer con nosotros, por eso, si no paga, no hay vigilancia, no habrá nada y nos vamos a paro”, gritaban algunos.

Lo que ellos están pidiendo es el retroactivo correspondiente de enero a junio a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal, insistieron, esto es año con año, no es un invento y ahora como ya se van, dijo otro de los elementos, “se quieren ir con lo que nos corresponde”.

Los policías, adujeron que no tienen queja contra su director Moisés Grajales Monterrosa, por el contrario, les pidió comprensión y pidió el apoyo para salir a patrullar y así todos los ciudadanos puedan sentirse seguros, elogió la labor de sus elementos, pero ellos insisten que eso no basta.

Recordaron que el año pasado, el aún presidente municipal Fernando Castellanos, les entregó a algunos de ellos de mano a mano ese aumento y el retroactivo, en esa ocasión se les indicó que tendrían todo el apoyo del ayuntamiento, sin embargo no han visto eso en nada.

Se habló de capacitación, entrega de uniformes, pero nada llega, tapoco quisieron culpar a Carlos Molano, pero si debe hacer cambios ya en la tesorería, para que no haya tantos problemas como ahora, que se pongan la mano en el corazón y así la policía pueda tener mejores condiciones laborales, a fin de que puedan generar mejores ingresos y contribuir a elevar la calidad de vida de sus familias.