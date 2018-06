Tesorería, caja chica de Palomeque y otros

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, tiene sumida a la capital en la miseria, que cada día crece más, a raíz de la falta de capacidad para poder operar, desde la tesorería municipal con Cristina Palomeque hasta el cabildo, que no pueden salir adelante en su crisis.

Hoy el cinturón de miseria, está más palpable en colonias que no están en la periferia, sino incluso dentro de las colonias cercanas, y barrios del lado norte como sur de la capital, el hambre aqueja a los capitalinos, producto del saqueo del Ayuntamiento y de la mala administración en tesorería.

Lo que viene arastrando con Yassir Vázquez Hernández y Samuel Toledo Córdova Toledo, se sumó con Fernando Castellanos Cal y Mayor, donde tienen una administración quebrada, ha provocado inseguridad, zozobra en la población, que así lo denuncia.

Margarita Pérez de la Albania señaló que es triste ver como los robos son cada vez más, en tanto que Abigail Hernández argumentó que sus hijos van a la escuela con miedo, no hay alumbrado ni policías en las calles, cuando han tratado de hacer levantones.

El agua es otro problema, como lo es el alumbrado; Addiel, Gonzalo y Juan Carlos Vázquez; hermanos ellos dijeron que es una pena que el gobierno actual, esté solo para solapar a quienes han estado, de paso se están robando el dinero del pueblo, cosa que no debería ser, pero que nadie quiere hacer nada, porque tienen miedo de enfrentarse al gobierno.

Para Lucinda Hernández e Inocencio Gómez, se tiene que investigar si la tesorera en este caso la señora Palomeque; entró pobre y está saliendo rica; o en su caso, que otros funcionarios igual, pues de nada sirve votar, cuando solo se hace para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres.

Algunos otros, recordaron el caso de que Silvia Arely, que fue protegida por el Cabildo, hoy le ha quitado casas a gente inocente e indefensa, lo que demuestra que solo llegaron a robar y no a trabajar, esperan que si Paco Rojas o cualquier otro que llegue, castigue con todo el peso de la ley a estas personas.

De las más de 800 colonias de la ciudad, al menos en 500 hay problemas de abandono, sin agua, sin alumbrado, sin seguridad, sin atención de todo tipo, la preocupación es cada vez mayor de los ciudadanos, que no saben a quien acudir, lo único que encuentran consuelo es en los programas de denuncia pública.

La tesorería recibe dinero del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), y la pregunta a donde se va todos esos millones, porque en las aportaciones al pueblo no se refleja, menos en pago a proveedores que se siguen quejando de que no hay dinero.

Uno de los medios de comunicación, fue 3 minutos Informa; donde condenaron el abuso del Ayuntamiento que no sabe cumplir su papel, hay preocupación porque al rato, aparecerán empresas fantasmas, como si ellos hubieran cobrado, pues el estilo de “tranzar” es muy claro en la actualidad.

Las críticas de la ciudadanía en contra del Ayuntamiento, va incluso por los propios trabajadores, que tampoco recibieron el bono que se les ofreció por salir el 1 de mayo a dar su apoyo al entonces presidente municipal Castellanos Cal y Mayor; a pesar de que la tesorera Cristina Palomeque se había comprometido.