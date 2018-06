Tiran propaganda de Ricardo Anaya

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Propaganda de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), en Tuxtla Gutiérrez; fue tirada al por mayor en varias arterias de la capital.

Los ciudadanos, sostienen que su voto será para Andrés Manuel López Obrador quien va por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), esto solamente rumbo a la primera magistratura, ya que su voto para Chiapas habrá de cambiar.

La propaganda de Anaya, se debe a que es una persona que miente, que no sabe hacer su papel, que solamente critica y no propone, aunque para Tuxtla Gutiérrez la mayoría de los capitalinos va por José Antonio Aguilar Bodegas como gobernador y Francisco Rojas Toledo por el Ayuntamiento.

El rechazo igual va para los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista (PVEM), los ciudadanos dicen un no a tanta impunidad, sin embargo, hay otros que dicen que no quieren al PAN y que sí desean que lleguen los del PRI y del Verde.

Los comerciantes aseguran que quienes votarán por el PAN y el PRI, son militantes de esos partidos, pero no solamente existen esas corrientes y no significa que estén en las condiciones de dar su sufragio por alguien en particular, se puede al mismo tiempo, estar en las mismas acciones de anular su voto.

Esta es la primera ocasión en que se hace una denuncia de tirar a la calle la propaganda del PAN, ya en su momento se hizo al PRI en la zona centro de la capital, donde el candidato que aparecía era José Antonio Meade, salvo que en esa ocasión fue directo a la basura y no a la calle.