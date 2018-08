Toman el Conalep en SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Hasta el cierre de esta edición, el plantel 171 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) se encontraba tomado por docentes y administrativos de confianza y base que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Lo anterior debido a las arbitrariedades que el grupo sindical “charro” y sus líderes, Martín Castro Zapata y Francisco Bonifaz Solís, han cargado sus horarios laborales. “Afectando concretamente sus cargas, horarios, restándoles horarios y cambiándoles asignaturas que no están de acuerdo a su perfil”.

“Los docentes afectados son profesionales de la educación entregados a sus responsabilidades durante muchos años en bien del colegio y esta violación a sus derechos es sin duda una falta de respeto y desprecio de quienes se han creído dueños de la institución, abusando de atribuciones que no corresponden a la normatividad que rige el colegio”, citaron en un comunicado.

Aseguran que los alumnos podrán ingresar al plantel, a menos que todos los inconformes tengan un diálogo directo con el director general de la institución, Marco Antonio González Martínez, a quienes le advirtieron de estas acciones, así como al director del plantel, Jorge Armando García Osorio y les sea respetado sus derechos como trabajadores.

En la misiva entregada a los medios citan en días pasados habían llamado a los directivos no iniciar las clases este 15, sino hasta el 20 de agosto, ya que en su lucha de resistencia no lo permitirían, pero aun así “desgastaron a los alumnos”.

Por último, pidieron la comprensión de los padres de familia y alumnos que acudieron este miércoles, al tiempo de que urgió la intervención de las autoridades, ya que de lo contrario no desistirían a su lucha.