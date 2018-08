Toman Jefatura de Sector por no ser incluidos en cadena de cambios

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La jefatura de Sector de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue tomada por unos 800 maestros de la Región San Cristóbal, donde denunciaron a su dirigente sindical, Pedro Gómez Bamaca, de negarles la participación en cadenas de cambio, todo por no asistir a sus encaprichadas movilizaciones contra la Reforma Educativa.

Durante varias horas los trabajadores de la Jefatura de Sector permanecieron al interior de las instalaciones, la cual se encuentra a cargo de Rafael Entzín Gómez, así como de 18 supervisores, lo cual sirvió como medida de presión para ser considerados en la cadena de cambio, lo cual fue negociado horas más tarde.

En entrevista, Jorge Abigail Selvas Sánchez, coordinador de la Región San Cristóbal de la parte institucional que lo complementa 17 secretario generales y bases de maestros indígenas, explicó que en el mes de marzo se abrió una primera convocatoria donde no fueron considerados.

“El pasado lunes supimos que se lanzó nueva convocatoria y no fuimos considerados todo por no participar en movilizaciones realizadas por Manuel de Jesús Mendoza Vázquez y del Concejo Central de Lucha (CCL); esa es la razón de que a nivel estatal nos están bloqueando Gómez Bamaca, nosotros si vamos a trabajar y no es justo que no tengamos acceso a las cadenas de cambios”.

Finalmente, Selvas Sánchez dejó ver que ellos saben que existen escuelas donde maestros se han jubilado y los niños se encuentran sin clases, que ellos podrían cubrir, por lo que urgió ser atendidos, ya que de lo contrario tomarían otras medidas más drásticas con todos los maestros de Zinacantán, Larrainzar, Tenejapa, San Juan Chamula, Aldama, Santiago e Pinar Chanal, Huixtán, entre otras.