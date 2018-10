Tomaremos mejor decisión sobre NAIM. – Espriú

Estado de México, México (10 octubre 2018). – Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones, prometió a los ejidatarios que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto que el próximo Gobierno tomará la mejor decisión, de lo contrario, dijo, que ya se los reclamarán.

“Tengan ustedes la seguridad que vamos a tomar la mejor decisión, después de su análisis y su plática”, les dijo tras concluir un recorrido por la cuenca de Texcoco.

“Si nos equivocamos, ya nos lo reclamarán ustedes y nosotros sabremos responder con mucha responsabilidad a las decisiones que tengamos que tomar, tengan la confianza de que habrá un Estado de Derecho”.

A lo largo del recorrido, que incluyó la visita a cinco puntos de la cuenca de Texcoco, Jiménez Espriú estuvo acompañado de Josefa González Blanco, próxima Secretaria de Medio Ambiente; Román Meyer, futuro titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y María Luisa Albores, próxima Secretaria de Bienestar Social.

Los integrantes del nuevo Gobierno atestiguaron los impactos ambientales y sociales que enfrentan ejidatarios que viven en zonas aledañas a donde se construye el nuevo aeropuerto.

Entre éstos se encuentra la proliferación de minas de donde se extrae material pétreo, la ausencia de aves migratorias que han dejado de llegar a la cuenca del lago de Texcoco y la advertencia del posible desecamiento del Lago Nabor Carrillo.

En un punto del recorrido, mientras los inconformes exponían los impactos ambientales, se escucharon varias detonaciones de arma a lo lejos, por lo que optaron por alejarse de la zona y continuar.

Los pobladores manifestaron su rechazo a la consulta.

“Puede venir otra vez lo más pronto posible … antes de la consulta?”, le preguntaron a Jiménez Espriú.

“Lo antes posible, pero antes del 28 de octubre no, les digo que no, no puedo. Desde hoy les digo no puedo, no tengo ya un minuto (antes de esa fecha), no tengo ya un minuto antes de la consulta, la consulta es dentro de 10 días”, respondió el futuro Secretario.