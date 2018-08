Trabajador que cayó de la Catedral sin apoyo de la Diócesis de SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El obispo de la Diócesis de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, negó el apoyo a Chano López Pérez, uno de los trabajadores que sufriera una caída al restaurar la Catedral de esta ciudad en febrero de 2016, denunció el mismo afectado.

“En las primeras misas que dio fue muy amable nos recibió, pero después me ha corrido, una vez fui a entregar una copia de la carta que tengo sellada aquí y me dijo de forma déspota, ¿yo te contraté? vete con quien te haya contratado, en esa ocasión fueron testigos varios periodistas”.

Y es que solicitó a Aguilar Martínez el apoyo para que intervenga por los gastos médicos que he requerido, sin embargo el prelado se ha negado y lo ha tratado de forma grosera.

Chano López Pérez dijo que pese a la falta de apoyo del obispo, la nunciatura apostólica en México, le respondió un escrito que le entregaron con fecha 11 de junio de este año, donde se aclara que a pesar de que la Diócesis no tiene directamente la responsabilidad de lo que sucedió, se comprometen a seguirlo apoyando con interés ante quienes jurídicamente deben responder.

“La misma diócesis, en la medida de lo posible ha asegurado que seguirá brindando su ayuda a través de Caritas, tanto a ustedes, cuanto a sus familias”, citó la parte de la respuesta firmada por monseñor Kevin S. Randall, encargado de Nuncios.

López Pérez puntualizó que a pesar de las denuncias que ha interpuesto, no han procedido ya que el Ayuntamiento de San Cristóbal, y el contratista Pedro Cruz Porras, además de la Diócesis, no lo han apoyado al grado de que su familia esta punto de perder la casa donde viven por las deudas que ha generado su tratamiento y viajes a la Ciudad de México donde es atendido.

“Pido que me inscriban al seguro, y se haga cargo de mis gastos. Que nos ayuden porque no podemos con todos los gastos, ya está embargada casi la casa de mis papas”, reiteró.

Finalmente, indicó que quien actualmente se encuentra en los trabajos de remodelación de la Catedral, es Pedro Cruz Porras, pero ahora ya dotó de “arnés” a sus trabajadores, que no sucedió con él y su compañero Alfredo Jiménez Hernández, que les provocó la caída de 14 metros y que lo ha inhabilitado para trabar “pues estuve al borde de la muerte”, por los trabajos que hizo previó a la visita del Papa.