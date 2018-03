Trabajadores del Icheja advierten paro

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 5 de marzo (El Estado).- Debido a que la Dirección del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) ha cumplido ‘a medias’ los compromisos que hicieron con trabajadores de bases, se espera que en los próximos 15 días si el adeudo pendiente no se liquida, inicien una huelga de hambre y un paro indefinido de labores, informó el secretario general en Chiapas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), Martín Pérez Jiménez.

A través de una conferencia de prensa, recordó que las autoridades liquidaron el adeudo de cinco millones de pesos que mantuvieron con los empleados de base, pero esto se logró por la presión mediática, sin embargo, no se cubrió toda la totalidad del recurso económico.

Según lo expresado, la Dirección del Icheja aún debe 80 mil pesos a 15 trabajadores del Sindicato, por lo que urgió la intervención del gobierno estatal, debido a que se trata de un problema que no se han presentado en ninguna parte de la república donde tiene presencia el Sindicato.

Aunque no quieren que se repitan las acciones que ejecutaron en el 2017 por un paro de actividades que duró varios días, donde exigieron la entrega de bales de despensa, aseguró que están en la disponibilidad que la base trabajadora intensifique sus protestas.

Lamentó que de manera permanente los representantes del Icheja no respeten lo establecido en el contrato colectivo, pese a que también existen minutas de trabajo firmadas. El tiempo para liquidar los adeudos venció en el mes de febrero.

Continuó: “el Sindicato ya está cansado de tantas promesas que nos hacen, de tantos engaños de la Dirección y no podemos seguir así, yo creo que la base trabajadora merece respeto y tenemos que hacerlo cumplir”.

Dijo que lo más importante es cuidar los derechos laborales de los trabajadores, porque los funcionarios sólo llegan de manera temporal, y el Sindicato tiene que cuidar los recursos que forman parte del sustento familiar.

Mientras tanto, Guillermo Olivera Sánchez, secretario de Trabajo y Conflictos del SNTEA en Chiapas, también denunció que al interior de la dependencia estatal se siguen presentado otras anomalías en las prestaciones laborales.

Además, aseguró, el año pasado reclamaron un derecho con el pago de los bales de despensas, pero también se han dejado de pagar prótesis, puntualidades, lentes, entre otros conceptos.

Olivera Sánchez puntualizó que ellos han pedido la renuncia de los actuales funcionarios del Icheja, porque los integrantes del Comité Directivo han sufrido represión laboral.

Finalmente, es importante mencionar que en el Sindicato hay 445 trabajadores agremiados, por lo que esperan que el gobierno atienda la petición que han hecho mediante el diálogo, de lo contrario, reactivarán el paro de labores.