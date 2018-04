Tradiciones y lengua zoque, en riesgo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La lengua zoque, como la música y algunas tradiciones pudieran desaparecer si no se hace un trabajo a fondo que permita concientizar a la sociedad, de la importancia y del arraigo que esto implica en la propia ciudadanía actual y nuevas generaciones.

JOrge Luis García López, uno de los promotores de las tradiciones, indicó que el ramillete que ayer se ofrendó a San Marcos, patrón de Tuxtla; este se le conoce así por ser zoque, pero recibe otros nombres de acuerdo a cada cultura, como también la forma en hacerlo.

De acuerdo a la historia, no se tiene conocimiento cuando nace, pero para mantener viva esta tradición se incrusta la cruz, así los frailes que asistieron a Tuxtla, permitieron que siguiera, caso contrario, hoy seguramente ya no existiría y todo sería en este caso, extranjero, la forma de veneración.

Habló de que hoy se habla de una flor especial y hojas, pero si estas llegaran a desaparecer, quizá se use plástico, como una forma de búsqueda de sobrevivencia, aunque rompe en todo momento, la representación real de lo que es estos ramilletes al natural.

Por su parte Rodolfo Juárez, lamentó que las nuevas generaciones, tengan que abandonar la lengua como la música, porque les da verguenza, les apena decir que son descendientes de los zoques, por eso es posible, que entre 15 a 20 años, ya no se pueda tener estos conocimientos.

Finalmente, señaló que los maestros también son responsables de la perdida de la lengua, primero porque ellos querían que solo se hablara en español, porque ellos eso sabían, pero fue un modo de como ir perdiendo parte de la cultura de los pueblos autoctonos.