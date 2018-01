Trago y baño, lo que más deja en la feria

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Cerveza y baño, es lo que más está dejando en la feria de enero en Chiapa de Corzo, las condiciones hasta el momento, son bajas, aunque ellos estiman como comerciantes de la propia ciudad que se eleve para el sábado 20 al domingo 21.

En parte es normal dicen, pues, por un lado, quienes llegan a consumir son personas de fuera, tanto personas de Tuxtla como de otros municipios y una menor cantidad de nacionales, esto producto de que la crisis económica si afecta y por el otro que no es temporada vacacional.

Para algunos, el turismo nacional, se ve presente, también hay asiáticos y gringos, y eso les ha beneficiado a todos los comerciantes establecidos, primero porque el trago se ha convertido en un atractivo para todos, aunque no es el fin, esto ayuda a la economía local, por el alto consumo.

Más de 3 camiones con turismo nacional entran diariamente a Chiapa de Corzo y se espera que esta tendencia continúe hasta la siguiente semana, que es cuando concluye la fiesta tradicional, pero que además trae consigo un enriquecimiento de la historia y de la economía.

En tanto las quejas, es que son muchos los ambulantes en el parque, otros más en las calles, se acrecentó y eso hace que no se tenga realmente ganancias como otros dicen, el municipio tiene sus ganancias ahí y por eso no los regulariza, no es normal porque las personas que están ahí son indígenas, venden productos de Guatemala y de otros lugares.

Durante los días de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo los artesanos esperan poder recuperar algo de las ventas, sin embargo, no se hacen falsas esperanzas ya que cada vez son menos los que acuden a adquirir artesanía en esta celebridad.