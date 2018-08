Transporte colectivo caro tienen que pagar usuarios ante la insuficiencia de los autorizados

ASICh

Orillados por la necesidad, ante la falta de un servicio eficaz del transporte público urbano ConeBus en Tuxtla Gutiérrez, la gente que menos tiene paga diez pesos por el servicio en taxis colectivos que recorren la ruta 02 de norte a sur y viceversa.

Lo que significa una tarifa alta de transporte colectivo, comparado con los seis pesos que pagan en camiones y con los siete pesos en las diferentes rutas del transporte colectivo, lo pagan porque no hay de otra como trasladarse, debido a que los ConejoBus no llegan uno tras otro, sino uno de vez en cuando.

Se trata de taxis concesionados los que brindan el servicio de manera aventurada, porque aseguran los choferes que a las autoridades se les da por poner operativos, a veces.

Y aseguran que no bajan el precio a seis pesos como en ConejoBus por esa situación de estar pirateando la ruta, pero con gusto lo hacen por la gente que no tiene vehículos propios y debe trasladarse a su trabajo, a la escuela por sus hijos, al mercado o hacer algo de emergencia.

En tanto, los camiones de ConejoBus, los pocos que brindan el servicio en esta ruta con alta demanda, por falta de servicios mecánicos parecen hojalatas rodando, pero resultan ser de gran valía para los usuarios.

Los taxis colectivos, los famosos de diez pesos, ahora se encuentran en distintas rutas, porque las unidades que ahí prestan el servicio ya no se dan abasto para atender a la población usuaria.

Ante esta situación, las autoridades de Transportes debieran de replantear que un mayor número de unidades brinden el servicio a la población, a efecto apoyar a las familias que menos tienen con transporte que cobre las tarifas establecidas y no que se sangre la economía familiar.

Entre los usuarios hay quienes piensan que todo tiene un fondo, que las autoridades del Transporte no desconocen la problemática, pero de alguna manera el permitirle a los concesionados que pirateen en las rutas, les deja ganancias a ellos. ASICh